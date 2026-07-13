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Odluku da se poništi suspenzija američkom fudbaleru Folarinu Baloganu doneo je predsednik disciplinske komisije Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Mohamad Al-Kamali, bez konsultacija sa ostalim članovima komsije, preneo je danas britanski Tajms.

Prema navodima britanskog magazina Al-Kamali je odluku doneo bez znanja preostalih 17 članova komisije.

Folarin Balogun na meču Hrvatska vs Srbija, spktakl u Rijeci Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Balogan je dobio direktan crveni karton u utakmici šesnaestine finala Svetskog prvenstva sa Bosnom i Hercegovinom, koju je njegova selekcija dobila rezultatom 2:0.

Prema pravilima Balogan je zbog toga morao da propusti najmanje jedan meč, odnosno duel osmine finala sa Belgijom, ali je odlukom Fife suspenzija ukinuta, a Balogan kažnjen uslovnom zabranom igranja u narednih godinu dana.

SAD je u nastavku takmičenja eliminisana od Belgije (1:4), a Balogan je utakmicu igrao do same završnice.

Odluka o ukidanju suspenzije izazvala je brojne kritike u svetu fudbala, pogotovo u svetlu telefonskog razgovora američkog predsednika Donalda Trampa sa predsednikom Fife Đanijem Infantinom, u kojem je Tramp zatražio da se kazna ukine.

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