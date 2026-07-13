NI TRAMP, NI INFANTINO: Otkriveno ko je doneo odluku da se poništi crveni karton fudbaleru Amerike
Odluku da se poništi suspenzija američkom fudbaleru Folarinu Baloganu doneo je predsednik disciplinske komisije Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Mohamad Al-Kamali, bez konsultacija sa ostalim članovima komsije, preneo je danas britanski Tajms.
Prema navodima britanskog magazina Al-Kamali je odluku doneo bez znanja preostalih 17 članova komisije.
Balogan je dobio direktan crveni karton u utakmici šesnaestine finala Svetskog prvenstva sa Bosnom i Hercegovinom, koju je njegova selekcija dobila rezultatom 2:0.
Prema pravilima Balogan je zbog toga morao da propusti najmanje jedan meč, odnosno duel osmine finala sa Belgijom, ali je odlukom Fife suspenzija ukinuta, a Balogan kažnjen uslovnom zabranom igranja u narednih godinu dana.
SAD je u nastavku takmičenja eliminisana od Belgije (1:4), a Balogan je utakmicu igrao do same završnice.
Odluka o ukidanju suspenzije izazvala je brojne kritike u svetu fudbala, pogotovo u svetlu telefonskog razgovora američkog predsednika Donalda Trampa sa predsednikom Fife Đanijem Infantinom, u kojem je Tramp zatražio da se kazna ukine.