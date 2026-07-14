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Senegalska nacionalna televizija objavila detalje o skandaloznom ponašanju brojnih ljudi koji su činili delegaciju Saveza na Mundijalu.

Francuska - Senegal Mundijal 2026 Foto: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / IPA / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

 Tako je kuvar reprezentacije vraćen u Dakar kako ne bi bio uhapšen u Americi. Njega je radnica hotela u kome su bili smešteni fudbaleri optužila za seksualno uznemiravanje.

Informaciju je potvrdio generalni sekretar Fudbalskog saveza Senegala Abdulaj Sajdu Sou u izjavi za državnu televiziju RTS.

Prema njegovim rečima, savez je reagovao preventivno čim je lokalno angažovana radnica prijavila neprimereno ponašanje kuvara u hotelu u kojem je bila smeštena reprezentacija. Cilj je bio da se izbegne uključivanje američkih vlasti i očuva mir u delegaciji „lavova Terange“, koji su u šesnaestini finala eliminisani od Belgije posle produžetaka.

Sou je objasnio da bi ostanak zaposlenog u SAD mogao da dovede do ozbiljnih pravnih problema.

„Pojedina ponašanja koja se u Senegalu možda smatraju šalom ili bezazlenim nisu prihvatljiva prema američkom zakonodavstvu i mogu se tretirati kao seksualno uznemiravanje“, prenosi „A Bola“.

Zbog toga je Savez odlučio da odmah reaguje kako bi sprečio skandal koji bi mogao da naruši ugled reprezentacije i države.

Istovremeno su se pojavile informacije da je baza reprezentacije tokom Mundijala bila mesto privatnih zabava i okupljanja, uprkos tome što je ekipa bila usred takmičenja. Prema tim navodima, pojedini članovi delegacije dovodili su prijatelje i influensere na događaje na kojima su se služili alkohol, delili skupi pokloni i trošile velike svote novca.

Situacija je, navodno, postala toliko ozbiljna da obroci za igrače nisu bili pripremani na vreme, pa su fudbaleri bili primorani da naručuju hranu u svoje hotelske sobe.

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Mundijal - Navijači Meksika Izvor: Kurir