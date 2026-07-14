SUDIJA KOJI JE NAPRAVIO VELIKU GREŠKU NA MUNDIJALU ODREĐEN ZA POLUFINALE! FIFA šalje Amerikanca Argentini i Engleskoj!
Dok Argentina želi i mašta o odbrani titule iz Katara 2022. godine, Engleska se nada da će drugi put u istoriji stići do finala, a potom i do druge titule prvaka sveta.
FIFA je donela odluku o tome ko će biti glavni sudija na ovoj utakmici.
U pitanju je Ismail Elfat.
Amerikanac rođen u Kazablanki je na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu sudio na tri utakmice, a na jednoj od njih je napravio veliku grešku koja je ispravljena uz pomoć VAR tehnologije i sudija iz VAR sobe.
Na meču Brazil - Norveška Elfat je propustio da dosudi očigledan jedanaesterac za Brazil. Nakon intervencije VAR sudija je otišao da pogleda snimak i potom pokazao na belu tačku.
Brazilci nisu iskoristili udarac sa 11 metara, a Norveška je prošla u četvrtfinale.
Utakmica Engleska - Argentina je na programu u sredu od 21 čas.
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