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Dok Argentina želi i mašta o odbrani titule iz Katara 2022. godine, Engleska se nada da će drugi put u istoriji stići do finala, a potom i do druge titule prvaka sveta.

FIFA je donela odluku o tome ko će biti glavni sudija na ovoj utakmici.

U pitanju je Ismail Elfat.

Amerikanac rođen u Kazablanki je na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu sudio na tri utakmice, a na jednoj od njih je napravio veliku grešku koja je ispravljena uz pomoć VAR tehnologije i sudija iz VAR sobe.

Na meču Brazil - Norveška Elfat je propustio da dosudi očigledan jedanaesterac za Brazil. Nakon intervencije VAR sudija je otišao da pogleda snimak i potom pokazao na belu tačku.

1/13 Vidi galeriju Brazil - Norveška, Mundijal 2026 Foto: VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Brazilci nisu iskoristili udarac sa 11 metara, a Norveška je prošla u četvrtfinale.

Utakmica Engleska - Argentina je na programu u sredu od 21 čas.

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