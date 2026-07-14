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Francuska će se za plasman u finale boriti protiv Španije (utorak od 21 čas).

Prema svim očekivanjima i svakoj mogućoj logici, ovo će biti najteža utakmica za trikolore na ovogodišnjem Mundijalu, na kojem su igrali veoma dobro.

Pred samo polufinale se pojavio veliki problem i to tokom utakmice četvrtfinala protiv Maroka.

Francuska je pobedila rezultatom 2:0, a Kilijan Mbape je postigao gol i upisao asistenciju. Međutim, jedan od najboljih fudbalera na svetu nije mogao da provede celu utakmicu na terenu, pošto je u 77. minutu zamenjen zbog povrede.

1/6 Vidi galeriju Kilijan Mbape, povreda protiv Maroka Foto: Jose HERNANDEZ / AFP / Profimedia, Vanessa Carvalho / imago sportfotodienst / Profimedia, William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia

Mbape je samo seo na teren zbog povrede skočnog zgloba.

Dešan ga je odmah zamenio, a u uvodnom delu treninga pred polufinale trenirao je odvojeno od ekipe, preneo je francuski "RMC sport" i dodao da fudbaler i dalje oseća nelagodnost.

O stanju brzonogog napadača je govorio selektor.

"Kilijan je dobro. Ne možete biti spremni više od 100%, ali da, on je u redu. Zašto je trenirao individualno? On ima pravo, kao i ostali, da provede 15 minuta umesto 20 minuta na nekoj vežbi", poručio je Dešan.

Ostaje nam da vidimo da li je ovakav pristup samo igra za medije i protivnika, ili je sa Mbapeom zaista sve u redu.

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