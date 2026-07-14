Slušaj vest

Dan pred prvi okršaj ove dve reprezentacije još od 2002. godine pojavila se informacija koja je izazvala veliku neprijatnost među navijačima Argentine.

Naime, Lionel Mesi je propustio trening pred utakmicu protiv Engleske.

Ovakva vest je ozbiljno uznemirila javnost u Argentini, međutim, objašnjenje je koliko-toliko moglo da smiri fudbalske fanatike iz ove južnoameričke države.

Mesi nije jedini fudbaler koji nije izašao na teren, već je doneta odluka da svi nosioci igre i ključni igrači odrade zatvorene treninge oporavka, istezanja i lakše vežbe u teretani.

Razlog za to je preopterećenost i napor reprezentativaca koji su igrali tri izuzetno teška "nokaut" meča. Protiv Zelenortskih Ostrva i Švajcarske je Argentina prošla tek nakon produžetaka, dok je u osmini finala Egipat do 79. minuta imao dva gola prednosti...

Lionel Mesi na meču Jordan - Argentina Foto: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia, Hakan Akgun / AFP / Profimedia, Aric Becker / AFP / Profimedia

Mesi jeste imao problem i lakšu povredu zgloba, ali njegov izostanak sa treninga ne bi trebalo da predstavlja alarmantnu situaciju.

Pored njega, prema navodima, deo treninga na terenu nisu odradili Aleksis Mekalister, Hulijan Alvarez, Rodrigo de Pol, Leandro Paredes i drugi...

Od najvažnijih igrača trenirao je samo golman Emilijano Martinez.

Ne propustiteFIFA WC 2026MBAPEOVA POVREDA PRED POLUFINALE MUNDIJALA UPALILA ALARME! Jedan od najboljih na svetu samo pao na travu, selektor se oglasio i otkrio detalje
Mundijal 2026, Kilijan Mbape povreda
FIFA WC 2026SA JEDNE STRANE POLUFINALE MUNDIJALA, SA DRUGE SILNI MILIONI! Hari Kejn pred odlukom koja bi mnoge mogla da dovede do ludila!
Hari Kejn
FIFA WC 2026SUDIJA KOJI JE NAPRAVIO VELIKU GREŠKU NA MUNDIJALU ODREĐEN ZA POLUFINALE! FIFA šalje Amerikanca Argentini i Engleskoj!
Ismail Elfat
FIFA WC 2026MRŽNJA JE BLAGA REČ! Kako je Gvozdena lejdi naredila smrt 323 argentinska vojnika? Maradona i Božja ruka bili su osveta: Argentina - Engleska je više od igre
Mundijal 2026, Argentina, Engleska, Hari Kejn, Lionel Mesi

Bonus video:

01:32
Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir