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Za plasman u veliko finale Mundijala u SAD, Meksiku i Kanadi, aktuelni svetski šampion Argentina igraće u sredu od 21.00 čas protiv selekcije Engleske. Ipak, u javnosti je sve glasniji stav onih koji tvrde da južnoamerička selekcija uopšte nije ni zaslužila da se nađe u završnici turnira. Već nedeljama su glasne teorije zavere prema kojima arbitri otvoreno guraju Argentinu, sa jasnim ciljem FIFA da Lionel Mesi po svaku cenu još jednom podigne pehar namenjen prvaku sveta.

Gnev navijača pretočen u peticiju

Sumnje u regularnost podgrevane su "spornim odlukama" arbitara tokom celog prvenstva. Sve je počelo od oproštenog crvenog kartona za Mesija na samom startu takmičenja, nastavilo se kroz tvrdnje o nepravednoj eliminaciji Egipta, a kulminiralo isključenjem Švajcarca Embola u četvrtfinalu.

1/5 Vidi galeriju Bril Embolo, crveni karton na meču Argentina - Švajcarska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Revolt navijača širom sveta dobio je i zvaničnu formu - pokrenut je poseban sajt na kojem se prikupljaju potpisi za hitno izbacivanje Argentine sa turnira. Ova peticija je u rekordnom roku sakupila preko pet miliona potpisa.

Na internet stranici pod nazivom "argentinaout.com", kreatori ove inicijative jasno poručuju:

"Očigledno je da su FIFA i sudije pristrasni prema Lionelu Mesiju i Argentini. Zašto bi se ostatak sveta takmičio kada je sve uveliko odlučeno? Izbacite Argentinu sa Svetskog prvenstva i dajte ostalima fer šansu."

Skaloni odgovorio sarkazmom

Ove optužbe nisu zaobišle ni tabor Argentine. Suočeni sa stalnim pritiskom, "gaučosi" ne kriju da im je dosta ovakvih priča, a selektor Lionel Skaloni reagovao je ironično, poručivši da njegov tim "guraju još od 1986. godine".

Ostaje da se vidi hoće li ova bura u javnosti stvoriti dodatni pritisak na delioce pravde pred duel sa Englezima (i potencijalno finale), ili će samo poslužiti kao dodatni motiv i gorivo za Argentince.

Podsećamo, u drugom polufinalnom okršaju, koji je na programu ovog utorka od 21.00 sat, snage će odmeriti Francuska i Španija. Veliko finale zakazano je za 19. jul u Njujorku.

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