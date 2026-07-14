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Više od 100.000 euforičnih navijača preplavilo je u ponedeljak ulice Osla kako bi pozdravilo svoje heroje, koji su eliminisani sa Mundijala tek nakon epske borbe i poraza od Engleske sa 2:1 posle produžetaka.

Reke ljudi počele su da se slivaju ispred Kraljevske palate još u ranim popodnevnim satima, dok je avion sa reprezentativcima na aerodromu u prestonici dočekan tradicionalnim vodenim lukom.

1/4 Vidi galeriju Aleksander Serlot na meču Norveška - Engleska Foto: VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Moritz Müller / Alamy / Profimedia

Nakon sletanja, ekspedicija Norveške krenula je u svečani defile kroz grad, a pre samog izlaska pred navijače, igračima i stručnom štabu čast je ukazao i norveški kralj Harald, koji ih je primio.

Vrhunac slavlja viđen je na trgu ispred palate i u glavnoj ulici Karl Johans gejt, gde su kilometarske kolone navijača napravile fantastičnu atmosferu. Reprezentativci su potom izašli na dvorski balkon i otpozdravili okupljenu masu, dok je Kraljevska garda iza njih stajala u počasnom stroju, uveličavši ovaj istorijski trenutak za norveški fudbal.