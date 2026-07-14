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Fudbaleri Belgije u dramatičnoj završnici poraženi su od Španije rezultatom 1:2 u četvrtfinalu Svetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i SAD.

Utakmicu je obeležila povreda golmana Tiboa Kurtoe, posle kojeg je izašao sa terena, a njega zamena Sene Lamens bio je tragičar utakmice, pošto je posle njegove greške Španac Mikael Merino postigao drugi i odlučujući gol u samom finišu meča.

Tibo Kurtoa prima lekarsku pomoć na meču Belgije i Španije na mundijalu 2026. Foto: Jose HERNANDEZ / AFP / Profimedia

Previše kontroverzi

Posle utakmice belgijski mediji potencirali su ključni detalj utakmice i grešku nesrećnog Lamensa, navodeći dotad sigurnost Kurtoe na golu Belgije. Dodatno ulje na vratru dolio je i sam Tibo Kurtoa izjavom, da je osetio bol u nozi, ali i da je bio spreman da nastavi da brani, te istakao da je odluku o tome da napusti igru doneo selektor Rudi Garsija.

Danima se u Belgiji nije smirivala tenzija oko ovih dešavanja na utakmici protiv Španije. Belgijanci su bili ravnopravan rival Špancima i pitanje je kako bi utakmica bila završena da se ušlo u produžetke. Dodatni haos napravio je izveštaj lekara iz Madrida, gde je Tibo Kurtoa obavio preglede kao golman Reala.

Izveštaj nedvosmislen

A, izveštaji iz Madrida koji je objavila španska "Marka" kaže da sledeće:

"Tibo Kurtoa nije povređen. Podvrgnut je lekarskim pregledima i sa njim je sve u najboljem redu. On odlazi na odmor i vratiće se u klub krajem jula", navodi se izvora bliskih Real iz Madrida.

1/6 Vidi galeriju Kevin De Brujne i Tibo Kurtoa Foto: Peter De Voecht / imago sportfotodienst / Profimedia

Belgijanci u čudu

Posle ovoga, u Belgiji se pitaju zašto je selektor Belgije Rudi Garsija odlučio da zameni Tiboa Kurtou sa gola Belgije. Sa druge strane, Tibo Kurtoa odlučio je da u narednih godinu dana ne brani za reprezentaciju, odnosno da uzme odmor od jedne sezone. On neće igrati za Belgiju u utakmicama Lige nacija, a vratiće se tek za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028. godine.

Tibo Kurtoa za Belgiju je debitovao daleke 2011. godine, a dosad je upisao 115 utakmica. Ugovor sa Realom ga veže do leta 2027. godine.