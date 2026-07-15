Večeras od 21 sat, Engleska i Argentina se sastaju u polufinalu Mundijala.
FIFA WC 2026
JOŠ JEDAN PRAVI SPEKTAKL! Engleska i Argentina se bore za finale Mundijala! Evo ko prenosi ovu utakmicu!
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Tektsualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu, a televizijski prenos na kanalima "RTS 1" i "Arena sport Premium 1".
Argentina - Engleska, više od igre Foto: Paul ELLIS / AFP / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia
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