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Fudbaleri Engleske i Argentine sastaće se večeras od 21 sat u polufinalu Mundijala!

Tektsualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu, a televizijski prenos na kanalima "RTS 1" i "Arena sport Premium 1".

Argentina - Engleska, više od igre Foto: Paul ELLIS / AFP / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

Šta vi mislite, ko će pobediti večeras? Pišite nam u komentarima...

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Mundijal - navijači Kolumbije Izvor: Kurir