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Švajcarska je u četvrtfinalu Svetskog prvenstva izgubila od Argentine rezultatom 3:1 nakon produžetaka, a na društvenim mrežama se pojavio zanimljiv snimak sa te utakmice.

Jedan navijač je primetio sukob Granita Džake i Lautara Martineza i uspeo je da zabeleži interesantne kadrove.

Na snimku deluje da Džaka pokušava da isprovocira Argentinca i dobije od njega reakciju koja bi eventualno dovela do žutog, ili crvenog kartona, ali i kako mu preti pokazivajući da će ga sačekati posle utakmice.

Sukob Granita Džake i Lautara Martineza Foto: Printscreen

Martinez je ostao potpuno smiren i jednim gestom koji je ponavljao je odgovorio reprezentativcu Švajcarske.

Kako se Džaka unosio fudbaleru Intera u lice, zvezda reprezentacija Argentine je iskoristila priliku da ahanjem rukom ispred nosa pokaže protivniku da oseća njegov loš zadah.

Pogledajte kako je izgledao sukob Granita Džake i Lautara Martineza:

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Bonus video:

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Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir