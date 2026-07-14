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Veliki skandal potresa fudbalsku reprezentaciju Senegela, posle povratka sa Svetskog prvenstva.

Bilo je dosta potresa tokom samog mundijala u redovima Senegala, posebno posle eliminacije, kada su se posvađali selektor Papa Tjav i fudbaler Papa Gej, a prvi trener je na kraju smenjen.

Sadio Mane na meču Senegala i Belgije na mundijalu 2026. Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Skandal za skandalom

Potom je prva zvezda Senegala Sadio Mane doneo odluku da se oprosti od dresa reprezentacije. I tu nije bio kraj skandalima u redovima afričke selekcije. Predsednik Fudbalskog saveza Senegala Abdulaje Fal izneo je šokantne podatke vezano za ljude iz struke, koji su trebalo da brinu o zdravlju fudbalera tokom mundijala.

- Lekar reprezentacije nije imao potrebnu stručnu obuku za rad sa fudbalerima. Za to sam saznao kasnije. Doktor Fedior je po profesiji ginekolog. Igrači nisu bili sigurni, da li treba da se pregledaju kod njega. Nisu imali poverenja u njega. Morali smo da pronađemo specijalistu čija je kompetentnost van svake sumnje - rekao je Abdulaje Fal.

Nova afera

Predsednik FS Senegala ovu aferu otkrio je na konferenciji za medije koju je organizovao, kako bi objasnio razloge otkaza selektoru Papa Tijavu, plus način na koji će se rešiti ugovorna pitanja i finansijski zahtevi trenera. Pred mundijal je situacija na relaciji selektor Savez otišla toliko daleko da je Tijav pretio da neće otputovati sa ekipom na Svetsko prvenstvo.

Tek je intervencija predsednika države Basirua Diomajea Fajea ubedila selektora da zajedno sa reprezentacijom ode na Mundijal.

1/9 Vidi galeriju Francuska - Senegal Mundijal 2026 Foto: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / IPA / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Nije bilo mira

Problemi fudbalske delegacije Senegala nastavili su se i tokom priprema u Americi. Fudbaleri su bili nezadovoljni uslovima smeštaja, a među najglasnijim kritičarima bili su Sadio Mane i Kalidu Kulibali.

Dodatni problem predstavljao je i izostanak kuvara u stručnom štabu, zbog čega su igrači često naručivali hranu putem aplikacija za dostavu. Kasnije smo saznali da je izostanak kuvara zapravo bila posledica straha da će biti uhapšen ukoliko jedna hotelijerka prijavi policiji slučaj seksualnog uznemiravanja koji se dogodio.