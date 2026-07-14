Dodajte Kurir u vaš Google izbor

SAMO DA SE ZARADI

SAMO DA SE ZARADI

Slušaj vest

Svetska kuća fudbala će zaraditi više od 11 miliona dolara ukoliko proda sve autentične delove terena sa stadiona na kojem će biti odigrano finale Mundijala.

Ukoliko interesovanje bude onakvo kakvo se očekuje, ovaj projekat mogao bi da postane jedan od najuspešnijih kolekcionarskih poduhvata u istoriji sporta jer je konačna suma o kojoj se radi zaista ogromna.

Plan je da nakon finalne utakmice na stadionu "MetLajf" u Nju Džerziju teren bude isečen na oko 2.000 delova. Svaki komad biće upakovan u posebnu kutiju, uz sertifikat autentičnosti koji potvrđuje da je reč o travi sa terena na kojem je odigrano finale Svetskog prvenstva.

Osnovna verzija ovog kolekcionarskog suvenira košta 450 dolara, dok će limitirana izdanja dostići cenu od čak 3.000 dolara. Upravo zbog toga procene govore da bi ukupna zarada FIFA mogla da premaši 11 miliona dolara.

Iako su se u prošlosti prodavali delovi stadiona, sedišta ili oprema sa velikih sportskih događaja, deljenje celog terena na 2.000 delova je presedan.

Bonus video: