Slušaj vest

Selektor fudbalske reprezentacije Španije Luis de la Fuente rekao je da njegova ekipa u predstojećoj utakmici polufinala Svetskog prvenstva protiv Francuske mora da bude oprezna, da ne pravi greške i tako daje protivniku šanse.

"To je izuzetno zahtevna utakmica. To je polufinale. Rekao sam već da bi ovo moglo da bude i finale Svetskog prvenstva, ali sa druge strane i meč između Argentine i Engleske bi bila još jedno finale. Mi smo četiri najbolje plasirane selekcije na FIFA rang-listi", rekao je De la Fuente.

"Moramo da budemo oprezni, da ne pravimo greške, da ne dajemo protivniku nikakve šanse, da pokušamo da kontrolišemo utakmicu što je više moguće i da budemo neumoljivi u kaznenim prostorima", dodao je on.

1/10 Vidi galeriju Španija - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia, DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia

"Ovo je najvažnija utakmica koju ću ikada odigrati. I drago mi je što sam stigao ovoliko daleko. Svi smo zaista uzbuđeni, a ja najviše. To je definitivno najvažnija utakmica koji ću ikada igrati", rekao je reprezentativac Španije Lamin Jamal.

Utakmica se igra u utorak od 21.00 u Dalasu.

U drugom polufinalu sutra će se sastati Engleska i Argentina.

Bonus video: