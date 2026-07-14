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Selektor fudbalske reprezentacije Španije Luis de la Fuente rekao je da njegova ekipa u predstojećoj utakmici polufinala Svetskog prvenstva protiv Francuske mora da bude oprezna, da ne pravi greške i tako daje protivniku šanse.

"To je izuzetno zahtevna utakmica. To je polufinale. Rekao sam već da bi ovo moglo da bude i finale Svetskog prvenstva, ali sa druge strane i meč između Argentine i Engleske bi bila još jedno finale. Mi smo četiri najbolje plasirane selekcije na FIFA rang-listi", rekao je De la Fuente.

"Moramo da budemo oprezni, da ne pravimo greške, da ne dajemo protivniku nikakve šanse, da pokušamo da kontrolišemo utakmicu što je više moguće i da budemo neumoljivi u kaznenim prostorima", dodao je on.

Španija - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia, DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia

Fudbaleri Španije i Francuske igraju u utorak prvo polufinale Svetskog prvenstva.

"Ovo je najvažnija utakmica koju ću ikada odigrati. I drago mi je što sam stigao ovoliko daleko. Svi smo zaista uzbuđeni, a ja najviše. To je definitivno najvažnija utakmica koji ću ikada igrati", rekao je reprezentativac Španije Lamin Jamal.

Utakmica se igra u utorak od 21.00 u Dalasu.

U drugom polufinalu sutra će se sastati Engleska i Argentina.

Kurir sport/sportske.net

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Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir