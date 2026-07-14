Slušaj vest

Munir Nasraui, otac Lamina Jamala, napravio je incident na dan utakmice polufinala Svetskog prvenstva između reprezentacija Španije i Francuske (21.00) u Dalasu.

Munir Nasraui i ranije je znao da bude neprijatan prema pripadnicima "sedme sile", a ovaj put stvarno je prešao sve granice.

Munir Nasraui u svom domu Foto: Printskrin/Instagram

Odjavio novinare

Grupa novinara primetila je Munira Nasrauia i pokušala da mu priđe, te uzme izjavu od njega vezano za sina i večerašnju utakmicu. Ali, njegova reakcija nije bila onakva kakvu su očekivali.

Prema dostupnim informacijama, novinari su prišli Nasrauiju u želji da mu upute čestitke, ali Jamalov otac nije bio raspoložen za razgovor i jasno im je stavio do znanja da ne želi bilo kakav kontakt.

- Želite li da vas gađam telefonom, ili šta? Pokažite malo poštovanja, molim vas - poručio je Munir Nasraui.

Na udaru javnosti

Njegove reči brzo su se proširile društvenim mrežama i izazvale brojne reakcije javnosti. Jedni su kritikovali način na koji je reagovao, dok su drugi imali razumevanja za njegovo ponašanje, jer je želeo da zaštiti svoju privatnost.

Munir Nasraui već godinama je poznat javnosti kao otac jednog od najvećih talenata svetskog fudbala Lamina Jamala. Nebrojeno puta znao je da napravi gafove, a španski mediji više puta su pisali da je ogroman novac koji sada poseduje prilično promenio ponašanje nekadašnjeg molera.

1/10 Vidi galeriju Munir Nasraui otac Lamina Jamala Foto: Printskrin/Instagram

Dobio sina sa 19 godina

Munir Nasraui, postao je podjednako poznat široj javnosti kao i njegov sin. Dok je Lamin osvajao svet svojom smirenošću i fudbalskim genijem na terenu, njegov otac je van terena punio novinske stupce svojim živopisnim karakterom, političkim stavovima, vatrenim temperamentom i ozbiljnim skandalima.

Munir je rođen u Maroku, ali je kao dete emigrirao u Španiju. Živeo je u ozloglašenom i siromašnom radničkom predgrađu Barselone – Rokafondi (Rocafonda 304, što je broj koji Lamin danas slavi rukama nakon golova). Munir je sina dobio sa samo 19 godina sa Šeilom Ebana, koja je poreklom iz Ekvatorijalne Gvineje.

Munir Nasraui sa devojkom Foto: Printskrin/Instagram

Izboli ga noževima na ulici

Munir Nasraui bio je sklon i ranije skandalima. Najozbiljniji i najopasniji incident dogodio se u avgustu 2024. godine u pomenutom naselju Rokafonda. Munir se na ulici posvađao sa grupom lokalnih muškaraca koji su ga, prema nekim navodima, verbalno napali i polili vodom sa terase dok je šetao psa. Nakon što je intervenisala policija i naizgled smirila situaciju, ti isti ljudi su mu kasnije te večeri napravili zasedu na jednom parkingu.

Munir je izboden nožem nekoliko puta u predelu grudnog koša i stomaka. Hitno je prebačen u bolnicu u kritičnom stanju. Srećom, rane nisu bile fatalne i uspešno se oporavio, a policija je brzo uhapsila četvoricu napadača pod optužbom za pokušaj ubistva. Ovaj događaj je duboko potresao mladog Lamina Jamala usred priprema za novu sezonu.

Munir Nasraui prilikom snimanja spota Foto: Printskrin/Instagram

Napao španske desničare

Pre nego što je Lamin postao globalna zvezda, Munir je dospeo u žižu političke javnosti u Španiji zbog nasilnog incidenta tokom predizborne kampanje. U maju 2023. godine, Munir je u Matarou fizički i verbalno napao štand španske ultra-desničarske političke partije "Vox", poznate po oštroj antiimigrantskoj retorici. Šutirao je štand, bacao promotivni materijal i vređao aktiviste stranke nazivajući ih rasistima, nakon čega je morala da interveniše lokalna policija.

Sud u Matarou ga je proglasio krivim za narušavanje javnog reda i mira i lakše telesne povrede jer je tokom koškanja zakačio jednog aktivistu, zbog čega je morao da plati novčanu kaznu od 546 evra.