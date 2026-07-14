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Fudbaleri Engleske u sredu u 21 čas u Atlanti igraju polufinale Svetskog prvenstva protiv Argentine.

No, utisak je da se "Gordi albion" za veoma bitan meč ne sprema u potpunom miru.

1/6 Vidi galeriju Argentina - Engleska, više od igre Foto: Paul ELLIS / AFP / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

Razlog za to su pojedini medijski natpisi, zbog čega je morao da reaguje i kapiten Heri Kejn.

"Nisam zadovoljan partijom. Ni u kojem pogledu. Iako je zalaganje tu, sebi smo veoma zakomplikovali život načinom i stilom igre. Bilo je neuredno, presporo. Nije bilo protočnosti u igri. Danas smo imali sreće”, rekao je Tuhel.

Novinari su nedugo zatim sačekali Džuda Belingema i pitali ga o selektorovoj kritici i znači li to da ekipa može bolje.

"Možda. A možda to znači da on ne zna kako je igrati u ovim uslovima protiv Halanda, Edegarda, Nuse i Serlota. Nije lako igrati protiv takve ekipe. Mislim da smo pokušali da stvorimo pozitivnu atmosferu i s tim trebamo da nastavimo na putu prema polufinalu. Ne mogu dovoljno da nahvalim momke. Nećete svaku utakmicu da pobedite s hiljadu dodavanja. Ponekad morate da pobediti i na ‘prljav’ način, a mi smo to ponovo uspeli", kontrirao je dvostruki strelac u tom meču.

Videvši da mediji od Belingemove izjave pokušavaju da naprave priču o pobuni u svlačionici, Hari Kejn je oštro reagovao.

"Lako je da pokušate da stvorite podelu. Čini se da je to deo engleskog mentaliteta, stvar koja se kod nas uvek radi za vreme velikih turnira. Ali situacija je potpuno suprotna. Ova grupa je ovde gde jeste upravo zbog zajedništva igrača, trenera i osoblja".

Kejn je pojasnio da svi u svlačionici dobro razumeju šta je Tuhel hteo da poruči.

"Mi razumemo šta je šef mislio. On je toliko puta pohvalio ovu grupu. Rekao je da je mentalitet tima na najvišem mogućem nivou. Tomas nosi srce na rukavu i ljudi to cene. Kada priča, to nikada nije šifrovano i podložno nekim skrivenim tumačenjima. Kada sve dolazi prirodno, veruješ u to, veruješ u njegov pristup. On je sa razlogom jedan od najboljih trenera na svetu."

Sreda veće pokazaće da li je engleski tim destabilizovan sukobom sa medijima, ili ih je to još više homogenizovalo u nastojanju da se domognu finala, a potom i titule šampiona sveta posle 60 godina.