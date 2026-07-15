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Kapiten fudbalske reprezentacije Francuske Kilijan Mbape našao se na udaru navijača Španije tokom polufinala u kome su se našle ove dve ekipe.

Španija je savladala Francusku sa 2:0 u Dalasu i plasirala se u finale Svetskog prvenstva.

1/6 Vidi galeriju Kilijan Mbape protiv Španije Foto: Ismael Adnan / Shutterstock Editorial / Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia, CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia

Španski navijači, okupljeni širom zemlje na centralnim trgovima, sa velikom pažnjom su pratili meč, a pored podrške svojim igračima, posebno su se okomili na Mbapea.

Zanimljivo je da su se najglasnije uvrede čule u Madridu. Deluje nelogično na prvu, pošto je Mbape član Reala iz Madrida.

Kako prenosi RMC Sport, okupljeni španski navijači uglas su skandirali uvredljive povike na račun zvezde Real Madrida, dok su tokom intoniranja "Marseljeze" himnu propratili glasnim zvižducima.

Mbape je još od početka Svetskog prvenstva na udaru navijača Real Madrida. Zameraju mu, naime, što za francusku reprezentaciju pokazuje znatno više angažmana, posebno u defanzivnim zadacima, nego u dresu Kraljevskog kluba. Nakon sezone u kojoj Real nije osvojio nijedan trofej, upravo je francuski napadač često bio jedna od glavnih meta kritika, a navijači Reala su čak pisali i peticiju da se Mbape otpusti.

Napetosti oko Mbapea tako su se prelile i na reprezentativnu pozornicu, pa je francuski kapitan uoči jedne od najvažnijih utakmica turnira dočekan neprijateljskom atmosferom u gradu u kojem inače igra.

"Mbape, k...n sine", skandirali su navijači na ulicama Madrida uoči početka polufinalne utakmice.