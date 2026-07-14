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Američki reprezentativac Folarin Balogun priznao je da je kontroverzna odluka FIFA-e o ukidanju njegovog crvenog kartona, donesena nakon intervencije Donalda Trampa, uticala na ekipu uoči poraza od Belgije na Svetskom prvenstvu.

Napadač je u razgovoru za CBS otkrio da je cela situacija stvorila nervozu među saigračima i unela nemir uoči ključne utakmice.

1/5 Vidi galeriju Folarin Balogun na meču Hrvatska vs Srbija, spktakl u Rijeci Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Podsetimo, 25-godišnjak se našao u središtu globalne pažnje nakon što je otkriveno da je američki predsednik lobirao kod čelnika FIFA-e Đanija Infantina da preispita njegov crveni karton. Balogun je bio isključen tokom pobede SAD-a nad Bosnom i Hercegovinom, a automatska suspenzija ga je trebala izbaciti iz utakmice osmine finala protiv Belgije.

Samo 24 sata pre utakmice, napadačeva zabrana igranja je ukinuta, što je izazvalo optužbe za favorizovanje i političko uplitanje. Američka reprezentacija potom je ispala sa Svetskog prvenstva nakon teškog poraza od Belgije rezultatom 4:1.

"Moja prva reakcija bila je sreća što sam opet u timu. Ali kad sam počeo da razmišljam, znao sam da će to izazvati mnogo kontroverzi. Gotovo da sam i na saigračima mogao da vidim dozu nervoze jer je to bila tako jedinstvena situacija. No, kako se utakmica približavala, pokušavao sam se što više koncentrišem, ali bilo je teško - puno buke sa strane, a to je teško izbeći. Bilo je zbunjujuće jer je ekipa trenirala bez mene, ja sam imao gotovo sporednu ulogu kako bih održao visok moral", rekao je napadač.

Balogun je opisao i situaciju kada je dobio crveni karton.

"To nije bio ni prekršaj, tako da sam bio u potpunom šoku. Mislim da se to videlo po mojoj reakciji, ali jednostavno sam morao da prihvatim odluku i pokušam da budem uz svoju ekipu. Kad nešto nije namerno, to nikad ne bi smeo da bude crveni karton. Bila je to samo nesrećna situacija i mislim da nam je stvorila puno više pritiska nego što je trebalo."