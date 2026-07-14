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Keli Ozborn i Šeron Ozborn sa Robijem Vilijamsom na dodeli BRIT nagrada

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U programu će učestvovati italijanska pevačica Laura Pausini, britanski pevač Robi Vilijams, američka pevačica Nikol Šerzinger i internet zvezda 'IShowSpeed', dok će se publici obratiti i holivudski glumac Tom Kruz.

Američka pevačica i glumica Dženifer Hadson, dobitnica nagrada Emi, Gremi, Oskar i Toni, izvešće himnu Sjedinjenih Američkih Država uoči početka finalnog meča.

Fifa je navela da će ceremonija biti posvećena putovanju svih 48 reprezentacija kroz tri zemlje domaćina, Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Meksiko, i 16 gradova domaćina, uz spoj muzike, kulture i fudbala.

Program organizuje produkcijska kuća "Balich Wonder Studio", a Fifa je najavila da će u narednim danima biti predstavljeni i dodatni izvođači i specijalni gosti.

"Ceremonija zatvaranja zaokružiće priču ovog istorijskog Svetskog prvenstva kroz muziku, kulturu i fudbal, pre nego što počne dugo očekivano finale koje će odlučiti novog svetskog šampiona", izjavio je operativni direktor Mundijala Hajmo Širgi.

Ceremonija će početi u 13.30 po lokalnom vremenu, odnosno 90 minuta pre početka finala, dok će kapije stadiona biti otvorene četiri sata pre utakmice. Organizatori su pozvali navijače da dođu ranije kako bi učestvovali u pratećem programu i zabavnim sadržajima pre finala.

1/7 Vidi galeriju Mundijal 2026 Foto: Herrmann Agenturfotografie / Alamy / Profimedia