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Svetsko prvenstvo bliži se svom vrhuncu, a uoči finalne utakmice na stadionu u Njujorku održaće se i svečanost zatvaranja.

Ceremonija je zakazana za nedelju, 19. jula, s početkom u 13:30 po lokalnom vremenu (19:30 po srpskom), odnosno sat i po pre početka finala, objavila je FIFA.

1/6 Vidi galeriju Šakira na otvaranju Svetskog prvenstva 2026. u Meksiko Sitiju tokom nastupa koji je izazvao komentare gledalaca Foto: Jose HERNANDEZ / AFP / Profimedia, Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

Brojne svetske zvezde uveličaće finale

Zvezdani spektakl okupiće neka od najvećih imena iz sveta muzike i zabave.

Svoje nastupe potvrdili su Laura Pausini, Nikol Šerzinger i Robi Vilijams, a posebno će se pojaviti i glumac Tom Kruz te internetska zvezda IShowSpeed.

Posebnu čast imaće Dženifer Hadson, slavna dobitnica nagrada Emi, Gremi, Oskar i Toni, koja će izvesti američku nacionalnu himnu neposredno pre početka utakmice. Organizatori najavljuju da će popis izvođača i posebnih gostiju biti dopunjen u nadolazećim danima.

Proslava rekordnog i revolucionarnog turnira

Ceremonija će slaviti strast, emocije i globalni duh koji su definisali 23. Svetsko prvenstvo. Naglašava se kako je ovaj turnir s 48 ekipe srušio rekorde i nadahnuo novu generaciju fudbalskih zaljubljenika širom sveta.

"Kao što su ceremonije otvaranja poželele dobrodošlicu svetu na najveću pozornicu u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Državama, tako će i svečanost zatvaranja zaokružiti Svetsko prvenstvo 2026. kroz muziku, kulturu i fudbal. Nakon toga sledi dugo iščekivana utakmica koja će okruniti prvake ovog revolucionarnog turnira", izjavio je Hejmo Širgi, glavni operativni direktor Svetskog prvenstva 2026.

Važne informacije za navijače na stadionu

Organizatori pozivaju navijače koji će utakmicu pratiti uživo da na stadion dođu ranije, budući da će imati aktivnu ulogu u programu. Vrata stadiona otvaraju se već u 11 sati, a posetitelje očekuje niz dodatnih sadržaja, uključujući ekskluzivne aktivacije, nagrade i zabavni program pre utakmice.