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Fudbalske reprezentacije Francuske i Španije od 21 čas igraju prvo polufinale na Svetskom prvenstvu.

Uoči meča svoju analizu pružio je Rade Bogdanović.

1/5 Vidi galeriju Rade Bogdanović pred prvo polufinale na Mundijalu 2026 Foto: Printskrin

Na pitanje, da li su Španija ili Francuska oštećene od strane sudija tokom dosadašnjeg toka Mundijala, Bogdanović je rekao.

"Ne mogu oni da budu oštećeni koliko mogu individualno i kolektivno da nadomeste. Očigledno je da je ovo Svetsko prvenstvo pokazalo svu jad i bedu svetskog života i politike. Toliko su dosledni da nas ubeđuju, pored naših očiju i ušiju, da li je jači kabl, ili je jača kosa, ofsajd, VAR...", poručio je Bogdanović.

On se tu zaustavio i vratio lopticu na samu utakmicu koja se igra u Dalasu.

"Danas je polufinale i treba da pričamo o tome... Da li su oštećeni ili nisu, ali je činjenica da je španski tim kompaktniji i mnogo bolje stoji u odnosu na Francusku. Sa druge strane, španski igrač je dao izjavu da moraju da paze da ne izgube loptu na sredini terena, da ne bi sevnula kontra Francuske, jer to ne može da uhvati niko. Ovde će odlučivati sitnice, možda neka individualno jaka greška".