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Fudbalske reprezentacije Engleske i Argentine sastaće se u polufinalu Svetskog prvenstva u sredu od 21 čas po srpskom vremenu.

Na tribinama stadiona u Atlanti naći će se i jedna prelepa plavuša. Ali, iako Engleskinja, navijaće za Argentinu.

Kelsi Rouz, engleska fudbalerka koja navija za Argentinu Foto: Instagram

Zvuči čudno s obzirom da se radi o državama koje se, najblaže rečeno ne vole, i koje iza sebe imaju ratni sukob.

Međutim, 22-godišnja fudbalerka Kelsi Rouz Bouers navija za "neprijatelja" pošto je u vezi sa Markosom Senesijem, argentinskim fudbalerom koji nastupa za Totenhem.

Senesi nije u prvom planu kod selektora Lionela Skalonija, odigrao je tek jednu utakmicu na Mundijalu.

"Situacija je za mene neobična. Jako sam ponosna na svoju Englesku jer je dogurala do polufinala. Naravno, moj dečko je iz Argentine i moram da ga podržim. Prihvatila sam argentinsku kulturu i nosim argentinski dres. Ne mislim da je to nešto loše. Poštujem obe ekipe i znam da je kontroverzno što ću se pojaviti na utakmici. Želim da uživam", objavila je na društvenim mrežama.

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Kelsi Rouz - fudbalerka Englesk Izvor: Instagram