FIFA WC 2026
NEOPEVANA GLUPOST BEKA FRANCUSKE: Neverovatno je kakav je penal napravio! Španci poklon nisu odbili
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Fudbalska reprezentacija Španije povela je protiv Francuske u polufinalu Mundijala u 22. minutu.
Francuska - Španija, polufinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia, Nafis Sirazetdinov / Sputnik / Profimedia
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Strelac iz jedanaesterca je bio Mikel Ojarzabal.
Prethodio je katastrofalan potez Lukasa Dinjea, koji je oborio Lamina Jamala.
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