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Fudbalska reprezentacija Španije povela je protiv Francuske u polufinalu Mundijala u 22. minutu.

Francuska - Španija, polufinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia, Nafis Sirazetdinov / Sputnik / Profimedia

Strelac iz jedanaesterca je bio Mikel Ojarzabal.

Prethodio je katastrofalan potez Lukasa Dinjea, koji je oborio Lamina Jamala.

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Mundijal - Navijači Španije napravili ludnicu Izvor: Instagram