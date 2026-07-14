Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u finale Svetskog prvenstva , pošto je u Arlingtonu u prvom polufinalu savladala Francusku 2:0 (1:0).

Španija je svih 90 minuta bila mnogo bolja od "trikolora", a do pobede je stigla pogocima Mikela Ojarzabala u 22. minutu iz jedanaesterca i Pedra Pora u 58. minutu.