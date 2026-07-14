Aktuelni šampioni Evrope drugi put će se boriti za titulu prvaka sveta, a protivnik će im 19. jula biti bolji iz drugog polufinala, u kom se sutra sastaju Argentina i Engleska.
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GOLOVI ZA ISTORIJU! Pogledajte kako je Španija raznela Francusku za finale Mundijala
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Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u finale Svetskog prvenstva, pošto je u Arlingtonu u prvom polufinalu savladala Francusku 2:0 (1:0).
Španija je svih 90 minuta bila mnogo bolja od "trikolora", a do pobede je stigla pogocima Mikela Ojarzabala u 22. minutu iz jedanaesterca i Pedra Pora u 58. minutu.
Pogledajte najzanimljivje trenutke sa ovog meča:
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