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Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u finale Svetskog prvenstva pošto je u Dalasu savladala Francusku sa 2:0 (1:0).

Španija je do vođstva stigla u 22. minutu kada je Mikel Ojarzabal iskoristio penal.

Francuska - Španija, polufinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia, Nafis Sirazetdinov / Sputnik / Profimedia

 Prethodila je glupost Lukasa Dinjea koji je faulirao Lamina Jamala.

Ipak, odluka sudije Ivana Bratona izazvala je bes jer su Francuzi da se jedanaesterac poništo zbog navodnog igranja rukom španskog napadača.

Međutim, sutkinja i analitičarka za sudijska pitanja na ITV Sportu, Kristina Unkel, nije se složila s francuskom interpretacijom te je podržala odluku salvadorskog sudije.

Unkel je Dinjeov prekršaj uporedila s onima koje su na ovom prvenstvu već skrivili Hari Kejn protiv Meksika i Luka Modrić protiv Engleske.

Mundijal 2026, Francuska, Španija, Lamin Jamal
Mundijal 2026, Francuska, Španija, Lamin Jamal Foto: Printskrin

"Dobro je osmotriti situaciju. Lopta je pogodila Jamala u rukav, što se prema pravilima ne smatra igranjem rukom. Stoga nema razloga za poništavanje odluke. Jedanaesterac mora da ostane. Kao i u slučaju Harija Kejna, defanzivci ulaze odlučno u duel, ali uvek imaju mogućnost i da izbegnu kontakt", pojasnila je Unkel.

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