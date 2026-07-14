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Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u finale Svetskog prvenstva, pošto je u polufinalu, u Arlingtonu pobedila selekciju Francuske 2:0.

Ovaj duel komentarisali su stručni konsultanti RTS-a Rade Bogdanović i Marko Vjetrović.

- Francuzi su večeras izašli i delovali su prepotentno, umorno, nezainteresovano. Ova četvorka napadača nije ozbiljan presing napravila, sva četvorica zajedno. Španija? Ovo je savršenstvo bez mane, ovo je nenormalno – rekao je Bogdanović.

Potom, Bogdanović je kritikovao i Lionela Mesija.

- Još samo da Mesi zaplače i imamo kompletnu ekipu. Ronaldo, Mbape... Plakaće i Mesi sutra. Kad smo sedeli ovde, razgovarali smo i rekli smo, malo je čudno da bude finale Francuska – Argentina. Ipak je svetsko, ipak je Argentina.

Na kraju komentarisao je i suđenje:

- Ovo je najkorektnija utakmica koju sam video na Svetskom prvenstvu, svaki kompliment za sudiju iz San Salvadora. Bilo je korektno i sa autoritetom i nije bilo ozbiljnih grešaka.

1/15 Vidi galeriju Francuska - Španija, polufinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia, Nafis Sirazetdinov / Sputnik / Profimedia

Selekciji Španije je ovo prvi plasman u finale Mundijala od 2010. godine, kad je pobedom nad Holandijom osvojila svoju, za sad, jedinu titulu prvaka sveta.

Španija je tada, kao i sada, na Mundijal ušla kao aktuelni šampion Evrope.