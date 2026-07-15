FIFA WC 2026
SCENE IZ ŠPANIJE OBILAZE SVET: Vatreni Španci slave trijumf nad Francuskom
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Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u finale Svetskog prvenstva, pošto je u polufinalu, u Dalasu pobedila selekciju Francuske 2:0.
Francuska - Španija, polufinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia, Nafis Sirazetdinov / Sputnik / Profimedia
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Selekciji Španije je ovo prvi plasman u finale Mundijala od 2010. godine, kad je pobedom nad Holandijom osvojila svoju, za sad, jedinu titulu prvaka sveta.
Umeli su navijači širom Španije da proslave trijumf nad doskorašnjim vicešampionom sveta.
Navijači su se okupili širom zemlje na centralnim trgovima i pratili meč putem velikih video bimova.
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