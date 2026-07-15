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Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u finale Svetskog prvenstva, pošto je u polufinalu, u Dalasu pobedila selekciju Francuske 2:0.

Francuska - Španija, polufinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia, Nafis Sirazetdinov / Sputnik / Profimedia

 Selekciji Španije je ovo prvi plasman u finale Mundijala od 2010. godine, kad je pobedom nad Holandijom osvojila svoju, za sad, jedinu titulu prvaka sveta.

Umeli su navijači širom Španije da proslave trijumf nad doskorašnjim vicešampionom sveta.

Navijači su se okupili širom zemlje na centralnim trgovima i pratili meč putem velikih video bimova.

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Mundijal - Navijači Španije napravili ludnicu Izvor: Instagram