Slušaj vest

Selektor fudbalske reprezentacije Španije Luis de la Fuente je, nakon pobede nad selekcijom Francuske u polufinalu Svetskog prvenstva, svoju ekipu nazvao "najboljim timom na svetu" i dodao da njegovi igrači zaslužuju sve dobre stvari koje dobijaju.

1/15 Vidi galeriju Francuska - Španija, polufinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia, Nafis Sirazetdinov / Sputnik / Profimedia

"Počeli smo pre skoro četiri godine sa određenom idejom, ostali smo joj dosledni i ona nas je dovela dovde. Danas smo se suočili sa jednom od najboljih reprezentacija na svetu, ali naspram sebe su imali najbolji tim na svetu. To je razlika. Ovi igrači zaslužuju sve, iz dana u dan pokazivali su svoju posvećenost, solidarnost, velikodušnost i talenat. Oni čine da teške stvari izgledaju lako", naveo je De la Fuente, a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).

Reprezentacija Španije se, drugi put u svojoj istoriji, plasirala u finale Svetskog prvenstva, pošto je u polufinalu, u Arlingtonu pobedila selekciju Francuske 2:0.

Selekcija Španije se u finale Mundijala plasirala još i 2010. godine, kad je pobedom nad Holandijom osvojila svoju, za sad, jedinu titulu prvaka sveta.

Španija je tada, kao i sada, na Mundijal ušla kao aktuelni šampion Evrope.

Španski fudbaleri će u finalu, u Ist Raderfordu igrati protiv pobednika duela između selekcija Argentine i Engleske.