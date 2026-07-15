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Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) sačekaće završetak Svetskog prvenstva pre nego što izrekne eventualne kazne igračima i trenerima koji su, prema oceni te organizacije, narušili ugled takmičenja kritikama na račun sudija, prenosi Njujork tajms, pozivajući se na izvore.

Na ovaj način FIFA je ponovila ono što je radila u Kataru 2022. godine - kazne stižu tek kada se sve završi. Krajnje čudno, ali dobro šta očekivati od Infanitivnog tima koji suspenduje crveni karton igrača posle poziva Trampa.

Tokom turnira sudije su bile izložene žestokim kritikama, između ostalih od selektora Engleske Tomasa Tuhela, švajcarskog defanzivca Manuela Akanđija i selektora Egipta Hosama Hasana.

Selektor reprezentacije Engleske - Tomas Tuhel Foto: Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia

FIFA nije želela da komentariše aktuelne ili moguće disciplinske postupke, ali izvori upoznati sa situacijom naveli su da bi eventualne sankcije mogle da budu donete nakon završetka Mundijala.

Odluka o kaznama zavisiće od izveštaja sudija i drugih relevantnih okolnosti, navode izvori. 

Svetska fudbalska organizacija je i nakon prethodnog Mundijala u Kataru 2022. godine tek po završetku turnira kaznila nekoliko nacionalnih saveza.

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