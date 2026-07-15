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Španija je u velikom finalu Mundijala posle pobede nad Francuskom (2:0), ali jedan snimak sa stadiona izazvao je pravu buru među navijačima "furije".

Kamere su po završetku utakmice snimile Lamina Jamala kako napušta teren vidno iscrpljen, a ono što je svima zapalo za oko jeste činjenica da je mladi as bukvalno jedva hodao. Svaki korak delovao je bolno, pa su se društvene mreže u rekordnom roku usijale od komentara zabrinutih navijača.

Tokom čitavog susreta Francuzi nisu birali sredstva kako bi zaustavili najveću zvezdu Španije. Jamal je bio pod konstantnim pritiskom, trpeo je brojne duele i startove, a upravo je nad njim napravljen prekršaj iz kog je Španija dobila penal za vođstvo.

1/5 Vidi galeriju Lamin Jamal na Mundijalu Foto: Eibner-Pressefoto/Scott Coleman / imago sportfotodienst / Profimedia

Iako snimak na kojem teško hoda nije nimalo prijatan za navijače "crvene furije", prve informacije iz španskog tabora ulivaju optimizam.

Ne očekuje se da će povreda ugroziti njegov nastup u finalu, već je reč o posledicama žestokih duela i velikog fizičkog napora tokom polufinala. Ipak, jasno je da će lekarski tim Španije narednih dana pažljivo pratiti njegovo stanje.

Pogledajte taj snimak:

Po snimku koji kruži internetom, reklo bi se da je mladi Španac posle 90 minuta izneo ozbiljan "rat" na svojim nogama.