JAMAL JEDVA STOJI NA NOGAMA! Isplivao šok snimak posle meča Španija - Francuska! Šta se desilo sa Laminom?! (VIDEO)
Španija je u velikom finalu Mundijala posle pobede nad Francuskom (2:0), ali jedan snimak sa stadiona izazvao je pravu buru među navijačima "furije".
Kamere su po završetku utakmice snimile Lamina Jamala kako napušta teren vidno iscrpljen, a ono što je svima zapalo za oko jeste činjenica da je mladi as bukvalno jedva hodao. Svaki korak delovao je bolno, pa su se društvene mreže u rekordnom roku usijale od komentara zabrinutih navijača.
Tokom čitavog susreta Francuzi nisu birali sredstva kako bi zaustavili najveću zvezdu Španije. Jamal je bio pod konstantnim pritiskom, trpeo je brojne duele i startove, a upravo je nad njim napravljen prekršaj iz kog je Španija dobila penal za vođstvo.
Iako snimak na kojem teško hoda nije nimalo prijatan za navijače "crvene furije", prve informacije iz španskog tabora ulivaju optimizam.
Ne očekuje se da će povreda ugroziti njegov nastup u finalu, već je reč o posledicama žestokih duela i velikog fizičkog napora tokom polufinala. Ipak, jasno je da će lekarski tim Španije narednih dana pažljivo pratiti njegovo stanje.
Pogledajte taj snimak:
Po snimku koji kruži internetom, reklo bi se da je mladi Španac posle 90 minuta izneo ozbiljan "rat" na svojim nogama.