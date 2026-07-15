Slušaj vest

Španija je pobedom nad Francuskom rezultatom 2:0 izborila plasman u finale Svetskog prvenstva, a do velikog uspeha stigla je golovima Mikela Ojarzabala sa bele tačke i Pedra Pora. "Crvena furija" će se tako prvi put od osvajanja titule 2010. godine boriti za trofej namenjen prvaku sveta.

Francuska nije uspela da pronađe odgovor na prepoznatljivu igru rivala, koji je dominirao u posedu lopte i kontrolisao tempo utakmice. To je posle meča priznao i kapiten "trikolora" Kilijan Mbape.

- Mislim da nismo odigrali utakmicu kakvu smo želeli, ni taktički ni tehnički. Kada u polufinalu Svetskog prvenstva ne uradite ono što morate, ne možete da pobedite - rekao je Mbape.

Napadač Real Madrida istakao je da je Španija od prvog do poslednjeg minuta ostala verna svom stilu igre.

- Španija je ostala verna svom planu igre. To je ekipa koja voli da kontroliše loptu i ritam. Naš cilj bio je da ih pritisnemo visoko i sprečimo da nametnu svoj ritam, jer su bolji od nas u kontroli igre. Nismo uspeli, a napravili smo i previše tehničkih grešaka.

1/6 Vidi galeriju Kilijan Mbape protiv Španije Foto: Ismael Adnan / Shutterstock Editorial / Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia, CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia

Mbape smatra da je jedan od ključnih razloga poraza bila dominacija Španaca u veznom redu, gde su Rodri i Fabijan Ruis imali dovoljno prostora da organizuju napade.

- Nismo znali kako da ih ugrozimo kada je to bilo najpotrebnije. Od početka su u sredini imali brojčanu prednost tri na dva, a protiv Španije je veoma teško igrati na taj način. Nismo uradili sve što je bilo potrebno da bismo stigli do finala.

Francuski kapiten nije krio koliko je poraz teško pao celoj reprezentaciji.

- Finale je bilo naš san i prilika da omogućimo zemlji da nastavi da sanja i ispisuje istoriju. Razočaranje koje osećamo teško je opisati rečima, ali moramo da podignemo glave.

Francusku sada očekuje duel za treće mesto, koji će u subotu u Majamiju igrati protiv poraženog iz drugog polufinala između Argentine i Engleske.

- Moramo da se oporavimo, odemo na odmor i nastavimo dalje. Fudbal nikoga ne čeka. Moraćemo da izvučemo pouke, počnemo ponovo i ostavimo ovaj poraz iza sebe - zaključio je Mbape.