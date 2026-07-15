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Poraz Francuske od Španije (2:0) u polufinalu Svetskog prvenstva teško je pao navijačima "trikolora", a slavlje i razočaranje ubrzo su se pretvorili u ozbiljne nerede na ulicama.

U Parizu i Lionu, gde su hiljade ljudi na trgovima pratile duel iz Dalasa, nakon poslednjeg sudijskog zvižduka izbili su sukobi sa policijom i veliki incidenti.

Prema navodima francuskih medija, privedena je čak 141 osoba zbog učestvovanja u neredima i napada na pripadnike policije.

Scene iz dva najveća francuska grada podsećale su na pravu ratnu zonu. Na policiju su leteli različiti predmeti, dok su snage reda uz velike napore pokušavale da uspostave kontrolu nad razularenom masom.

Posebno zabrinjava podatak da se među privedenima nalazi veliki broj mladih, uključujući osobe rođene između 2002. i 2011. godine.

Mada, ako pogledamo malo istoriju, ovakve stvari su redovne na ulicama francuskih gradova posle velikih sportskih događaja.