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Potpunom dominacijom nad selekcijom Francuske i pobedom od 2:0, fudbalska reprezentacija Španije obezbedila je plasman u veliko finale Svetskog prvenstva. Veliku priliku da se od nacionalnog tima oprosti u punom sjaju propustio je selektor "Trikolora" Didije Dešan. On je, pod naletom emocija nakon bolnog poraza, posegnuo za jedinim preostalim opravdanjem - kritikovanjem sudijskih odluka.

Dešan: "Igrači su slomljeni, ali tehnički nismo bili na nivou"

Odmah nakon meča, vidno razočarani Dešan osvrnuo se na igru svog tima, ali i na suđenje Ivana Bartona iz Salvadora, koji je, uprkos njegovim optužbama, odradio sasvim korektan posao.

"Velike ambicije smo imali, pa su zbog toga igrači sada slomljeni. Priznati moramo, ako ćemo biti pošteni, da smo danas tehnički bili za nijansu ispod Španije. Naša krivica je to pre svega", započeo je selektor Francuske.

1/6 Vidi galeriju Didije Dešan Foto: Baptiste Autissier / PsnewZ / Profimedia

Ubrzo je usledilo i direktno pitanje upućeno arbitru sa Salvadora:

"Jedno pitanje postavljam, mada neću dati odgovor... Da li ovaj sudija uopšte poseduje nivo za suđenje polufinala Svetskog prvenstva? Nekoliko situacija je bilo, često na našu štetu... i to ne govorim samo zato što smo izgubili."

Ipak, realan je ostao francuski stručnjak kada je analizirao samu igru svog tima:

"Manje opasni smo bili nego što je to bio slučaj ranije. Tehničke greške i pogrešna dodavanja pravili smo u situacijama iz kojih su mogle da se rode ozbiljne šanse. Ovo je najviši fudbalski nivo i to moramo da prihvatimo. Više je danas pokazala Španija i to boli."

1/15 Vidi galeriju Francuska - Španija, polufinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia, Nafis Sirazetdinov / Sputnik / Profimedia

De la Fuente puca od ponosa: "Mi smo najbolji na svetu!"

Potpuno drugačije raspoloženje vladalo je u taboru Španaca. Luis de la Fuente, selektor novih finalista, bio je preponosan na svoje izabranike nakon perfektno odigranog polufinala.

"Sreća je ono što osećam, iako je to teško opisati rečima. Izuzetna je ova grupa igrača. Da budemo još bolji i da nastavimo u istom ritmu, to je ono što želimo. Još jedan korak nam je ostao i pokušaćemo da ostvarimo naš cilj", poručio je De la Fuente.

On je takođe otkrio i reči kojima je motivisao ekipu u svlačionici neposredno pred izlazak na teren. Ova izjava će sigurno boleti Francuze, a ukoliko Španija podigne pehar šampiona sveta, dobiće epske razmere:

"Rekli smo u svlačionici da igramo protiv jednog od najboljih timova na svetu, ali da će oni, sa druge strane, naspram sebe imati - najbolji tim na svetu!"

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