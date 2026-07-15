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Mundijal je ušao u samu završnicu, a veliki broj selektora i fudbalera su tokom turnira javno izrazili nezadovoljstvo deljenjem pravde. Iako je krovna organizacija do sada ostala nema na ove pritužbe, situacija bi uskoro mogla drastično da se promeni.

Retroaktivne kazne za "nepristojne" izjave?

Prema informacijama koje prenosi ugledni "The Athletic", pozivajući se na dobro obaveštene izvore unutar svetske kuće fudbala, spremaju se ozbiljne sankcije. FIFA navodno planira da pokrene postupke protiv svih aktera, kako igrača, tako i trenera, koji su nakon neuspeha svojih timova krivca tražili u arbitrima.

1/9 Vidi galeriju Norveška - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Dok su novčane kazne i suspenzije za javno komentarisanje suđenja odavno standard u Premijer ligi i ostalim najjačim evropskim ligama, FIFA je tokom samog turnira prividno tolerisala ove ispade. Ipak, čini se da je krovna organizacija samo strpljivo čekala pravi trenutak za reakciju.

Pravda za sve ili samo za odabrane?

Ukoliko se ove najave pokažu kao tačne, ključno pitanje koje se postavlja u javnosti jeste selektivnost pri kažnjavanju:

Da li će se sankcije primeniti isključivo na aktere iz "manjih" i manje uticajnih reprezentacija?

Hoće li FIFA imati hrabrosti da kazni i najveće zvezde i trenere najmoćnijih fudbalskih velesila?

Rasplet ove situacije biće izuzetno zanimljiv, jer bi masovno kažnjavanje moglo da podigne dodatnu prašinu nakon ionako burnog turnira.

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