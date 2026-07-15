Slušaj vest

Fudbaleri Španije u polufinalu su nadigrali i lako savladali Francusku rezultatom 2:0, golovima Mikela Orajzabala iz penala i Pedra Pora.

Delovala je Francuska kao kaznena ekspedicija u dosadašnjem delu Mundijala, gazila sve protivnike redom, a onda je naletela na Crvenu furiju i tu je bio kraj.

Nemoć - Kilijan Mbape u meču protiv Španije na Mundijalu 2026 Foto: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia

Prvi poraz i kraj

Francuska je bila ubedljivo najefikasnija reprezentacija na Svetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i SAD. U grupnoj fazi pred Kilijanom Mbapeom i društvom redom su padali - Senegal (3:1), Irak (3:0) i Norveška (4:1), zatim u nokaut fazi - Švedska (3:0), Paragvaj (1:0), Maroko (2:0). I onda u polufinalu pomračenje protiv Španije, lagano 2:0 za Crvenu furiju.

Utakmica između Španije i Francuske bio je i sudar dve fudbalske filozofije i dva pogleda na igru selektora Luisa De la Fuentea i Didijea Dešana. Deluje da je Španac utakmici pristupio znatno racionalnije, nije pravio promene u startnoj postavi, a tačno je znao i gde da udari protivnika. Sa druge strane, Dešan je izgleda bio ponesen trenutnim rezultatima, pa je tumbao postavu, verovatno uveren da će sa Špancima lako izaći na kraj.

1/15 Vidi galeriju Francuska - Španija, polufinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia, Nafis Sirazetdinov / Sputnik / Profimedia

Grube greške Dešana

Počeo je utakmicu sa povređenim štoperom Vilijamom Salibom koji je posle samo 30 minuta ustupio mesto Maksansu Lakroi. U veznom redu je iznenadio sve, pa i sebe sa nespremnim i nemotivisanim Orelijanom Šuamenijem, umesto Manua Konea. Standardnog Dezirea Duea menjao je od početka sa Bredlijem Barkolom. I deluje sada, da je napravio tri katastrofalne greške.

Plus, možda i ključni detalj utakmice bilo je neutralisanje Majkla Olisea od strane španskih fudbalera. Tačno je znao Luis De la Fuente ko je srce i duša Francuske, udario je svim silama u Olisea, kojem su za vrat disali Mark Kukurelja, Rodri i Fabijan Ruiz. Centralni vezni Trikolora nije mogao da se sastavi sa loptom, a nije poslao gotovo nijedan tačan pas Kilijanu Mbapeu ili Bredliju Barkoli. Mučila se Francuska, patila, dok je Španija polako, ali sigurno ovladavala sredinom terena, samim tim i utakmicom.

Majkl Olise okružen trojicom igrača Španije Kukureljom, Rodrijem i Laportom Foto: EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Neutralisanje Olisea i sjajni Rodri

Drugi ključni detalj bila je sloboda Rodrija, koji kada nema bilo koga za vratom i koji kada je slobodan da se okrene i razmahne je jednostavno nezaustavljiv. Od njega su kretale sve akcije, razigravao je saigrače ispred sebe i po krilima i jednostavno bio pluća Crvene furije. Sa ovako raspoloženim Rodrijem Španija nije mogla da izgubi.

Kada se Francuzima doda i naivan prvi gol, odnosno gruba greška Lukasa Dinja da u okretu ne vidi, a onda šutne Lamina Jamala i tako skrivi penal, bilo je jasno da četi Didijea Dešana preti potop. Drugi gol takođe je došao posle greške francuskih reprezentativaca, jer Dezire Due nije ispratio svog čuvara Pedra Pora, koji je kroz samo jedan kontakt loptom i pas došao do izgledne prilike, koju je materijalizovao za konačnih 2:0.

Rodri dobija duel protiv Majkla Olisea na meču Španije i Francuske u polufinalu SP 2026. Foto: William Volcov / Zuma Press / Profimedia

Glup penal i zaboravljeni Šerki

Ne treba Didije Dešan da se žali na suđenje Ivana Bartona iz San Salvadora, jer je odlično vodio utakmicu, ne dozvolivši da mu se u odluke mešaju igrači, a kamoli VAR. Isto tako, francuski selektor je na ovom turniru zaboravio Rajana Šerkija, kretivnog veznog igrača kojeg je protiv Španije u igru uveo u 74. minutu. Kasno, tada je sve bilo gotovo i fudbaler Mančester sitija, koliko god se trudio, ništa nije mogao da promeni.

Drugi put, na velikom takmičenju, Španija je pokazala da je bolja i kvalitetnija od Francuske. Posle EURO 2024 u Nemačkoj kada je Luis De la Fuente nadmudrio Didijea Dešana u polufinalu za konačnih 2:1, sada je bio još ubedljiviji, jer je njegov tim sačuvao mrežu i slavio rezultatom 2:0. Ide Crvena furija zasluženo u finale i tamo čeka boljeg iz meča Argentina - Engleska.