ŽESTOK MEĐUSOBNI OKRŠAJ NAVIJAČA ARGENTINE NA MUNDIJALU! Sevale pesnice, nema šta nije letelo... Policija imala PUNE RUKE POSLA, snimci ZAPREPASTILI planetu!
U drugom polufinalu Svetskog prvenstva, u četvrtak od 21.00 čas, snage će odmeriti fudbalske reprezentacije Argentine i Engleske. Iako je meč tek pred nama, na ulicama smo već videli ozbiljne incidente i potpuni haos.
Umesto najavljivanog rata engleskih i argentinskih pristalica, žestoka tuča izbila je tamo gde se najmanje sumnjalo.
Huliganski obračun usred Amerike
Ogroman broj vatrenih pristalica "Gaučosa" okupirao je Atlantu, grad u kojem se večerašnji susret odigrava. I dok je sve počelo zajedničkom pesmom, navijanjem i sjajnom atmosferom, situacija je ubrzo eskalirala.
Došlo je do žestokog fizičkog obračuna, ali ne između Argentinaca i Engleza. Naime, međusobno su se sukobile dve suprotstavljene grupe argentinskih navijača - klupske pristalice San Lorenca i Hurakana.
Na društvenim mrežama odmah su isplivali dramatični snimci uličnih nereda i opšteg haosa iz Atlante.
Kako je izgledao ovaj brutalni sukob na ulicama američkog grada, pogledajte u video-prilozima ispod:
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