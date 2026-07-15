Slušaj vest

Poraz i nemoć u polufinalu Mundijala mogli bi skupo da koštaju aktuelnog selektora FrancuskeDidijea Dešana. Iako sam neuspeh u završnici Svetskog prvenstva ne mora nužno da znači katastrofu, bledo izdanje "trikolora" protiv Španije pokrenulo je lavinu. Sve glasnije se šuška o promeni na klupi, gde bi umesto Didijea Dešana (57) uskoro trebalo da sedne legendarni Zinedin Zidan (54).

Navijači su rekli svoje: Vreme je za Zizua

Da li je kucnuo čas za promenu nakon dugih 14 godina? Iskusni stručnjak je tokom svog mandata prošao kroz periode uspona i padova, ali bleda partija u polufinalu nagoveštava da je rastanak neminovan. Bez obzira na to što bi Dešanov odlazak kod mnogih probudio nostalgiju, navijači već uveliko prizivaju samo jedno ime. Oko novog selektora Francuske vlada potpuni konzenzus - svi žele isključivo legendarnog Zidana na toj poziciji.

1/18 Vidi galeriju Zinedin Zidan Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia, OLIVIER MORIN / AFP / Profimedia

Osim navijačkog raspoloženja, francuski mediji prenose i informacije da je Zidan već postigao usmeni dogovor o preuzimanju reprezentacije. Veruje se da već radi na formiranju svog stručnog štaba, nakon što je prethodno glatko odbio nekoliko izuzetno bogatih ponuda evropskih klubova.

Kakvo nasleđe ostavlja Dešan, a šta donosi Zidan?

Zidan iza sebe ima impresivan trenerski CV iz Real Madrida, sa kojim je pokorio Španiju dva puta, dok je trofej Lige šampiona podizao čak tri puta. Od njega se na klupi "trikolora" očekuje da ponovi bar deo reprezentativnih uspeha iz igračkih dana, kada je 1998. postao prvak sveta, 2006. vicešampion planete, a 2000. godine i šampion Evrope.

Sa druge strane, ne treba zaboraviti ni Dešanove zlatne godine. Pod njegovim vođstvom Francuska je ostvarila istorijske rezultate:

Prvaci sveta 2018. godine

Vicešampioni sveta 2022. godine

Srebro na Evropskom prvenstvu 2016. godine

Ipak, čini se da je ovom velikom ciklusu došao kraj i da je francuskom fudbalu hitno potrebna nova energija koju donosi isključivo Zidan.

BONUS VIDEO: