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Kristijano Ronaldo imao je nameru da se ovog leta oprosti od dresa Portugala sa titulom svetskog prvaka na Mundijalu.

Međutim, u osmini finala Španija je bila bolja od Portugala i slavila u završnici meča golom Mikela Merina.

Još jedan mundijal - Kristijano Ronaldo Foto: WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia

U centru pažnje

Kristijano Ronaldo tokom celom Svetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i SAD bio je pod baražnom vatrom medija. Tražili su mu i najmanju grešku, pisali sijaset negativnih tekstova... Na kraju, Kristijano Ronaldo je završio epizodu na Mundijalu i vratio se kući.

Poslednjih dana Kristijano Ronaldo ponovo se našao u centru pažnje medija, jer se pojavila informacija da bi on mogao da razmotri odluku da zaigra za reprezentaciju na Svetskom prvenstvu 2030. godine. Ova vest izazvala je ogromnu pažnju, iako nema bilo kakvih naznaka ili potvrde iz vrha FS Portugala, te samog fudbalera.

1/6 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo u suzama posle poraza od Španije Foto: William Volcov / Zuma Press / Profimedia, WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia, Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Zemlja domaćin SP

Jedan od glavnih razloga zbog kojih se Kristijano Ronaldo povezuje sa SP 2030. jeste činjenica da će Portugal biti jedan od domaćina najveće fudbalske smotre na svetu. Uz Portugal, najbolje reprezentacije sveta ugostiće Španija i Maroko, dok će se određene utakmice igrati u Urugvaju, Paragvaju i Argentini.

Ozbiljan argument u celoj priči za Ronalda je imenovanje novog selektora Portugala. Žorž Žezus zamenio je Roberta Martineza, a sa Ronaldom je poslednjih godina uspešno sarađivao u Al Nasru, u Saudijskoj Arabiji. Po preuzimnju dužnosti selektora, Žorž Žezus je u nekoliko navrata ponovio koliko je Ronaldo važan za nacionalni fudbalski tim.

Odlično poznaje Ronalda - Žorž Žezus Foto: Profimedia

Imao bi 45 godina

Ukoliko ova informacija dobije potvrdu, igranje na Mundijalu 2030. bi za Kristijana Ronalda predstavljao još jedno poglavlje u neverovatnoj karijeri. Opet, pitanje je koliko je to realno. Kristijano bi tada imao 45 godina, a ceo svet zna koliko on polaže na zdravlje, ishranu i fozočku spremu. Sigurno je da ne bi prihvatio odluku da na svetsko prvenstvo ode ukoliko nije u željenoj formi.

Važna činjenica je da Portugal poslednjih godina ima generaciju velikog broja vrhunskih fudbalera, a mnogi smatraju da reprezentacija ima kvalitet da se bori za sam vrh svetskog fudbala. I to je jedan od aduta da Kristijano Ronaldo kao fudbaler, ali i kao veliki brend ostane uz ekipu.

Zlatna slova istorije

Patriotizam i rodoljublje kod Kristijana Ronalda nikada nisu bili dovođeni u pitanje. Uvek je s ponosom isticao koliko mu znači igranje za nacionalni tim. Pet puta je bio učesnik mundijala, a na EURO 2016 postao je sa reprezentacijom prvak Evrope, iako zbog povrede nije igrao u finalu.

Konačnu odluku o tome, da li će Kristijano Ronaldo igrati za Portugal 2030. godine doneće sam fudbaler. Uvek je isticao da će igrati fudbal, dok se bude osećao dobro i dok bude mogao da se ravnopravno nosi sa protivnicima na terenu. U svakom slučaju, igrao, ili ne, Kristijano Ronaldo je ispisao zlatnim slovima stranice fudbalske istorije.