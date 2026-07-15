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Možete da volite Mesija ili ne. Može da Vam se sviđa njegova igra ili ne. Možete da mu želite da ispadne ili osvojiti titulu. Sve je to deo sporta, navijačke strasti, emocija...

Ali želeti Mesiju "da plače", predstavlja ništa drugo no - sramotu.

I ponovo je došla od strane Radeta Bogadnovića. Stručni konslutant tokom mečeva na Mundijalu imao je momenat koji je verovatno samo njemu duhovit i zanimljiv.

- Još samo da Mesi zaplače i imamo kompletnu ekipu. Mbape, Nejmar se baš isplakao, Ronaldo se isplakao, onaj tvoj Paragvajac sa lažnim suzama. Nikada ne veruj suzama iz Južne Amerike. To može moja mama kad gleda seriju. Plakaće i Mesi. U životu nismo videli da više milijardera plače nego na ovom Svetskom prvenstvu. Lično bih voleo da Mesi sutra zaplače. Stvarno bih voleo da i Mesi i Ronaldo i Nejmar, da se svi rasplaču - glasila je sporna izjava Bogdanovića koja je izazvala lavinu reakcija.

1/10 Vidi galeriju Lionel Mesi na Mundijalu Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, David Buono/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Krenimo redom - sve više iz Bogdanovića izbija nedoljiva potreba da se dodvori publici i ljudima koji prate njegove analize i očekuju da čuju nešto narodski, smešno, priču kao da razgovaraju sa drugom u kafani. U tome često nekadašnji fudbaler pretera.

Momenat želje da se vide suze Mesija je toliko bizaran i nepotreban da zaslužuje osudu. "Plakao je Ronaldo, neka plače i Mesi", to je toliko stručna analiza vezana za Mundijal da smo prosto oduševljeni. Ne nosi Bogdanović bez razloga epitet "stručnog konslutanta".

Zanimljiv je Bogdanović sam po sebi, ima komentare koji često gađaju pravo u metu, pa nema potrebe da ide u krajnost i po svaku cenu i na svaku situaciju da mora da ima neki zvučan komentar.

1/5 Vidi galeriju Rade Bogdanović pred prvo polufinale na Mundijalu 2026 Foto: Printskrin