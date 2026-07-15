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Emerik Žan Luj Žerar Alfonz Laport, puno je ime reprezentativca Španije i čoveka koji čini defanzivni bedem Crvene furije.

Emerik Laport član je startnih 11 Španije, a važnu ulogu imao je u trijumfu nad Francuskom (2:0) u polufinalu Svetskog prvenstva.

Emerik Laport slavi pobedu Španije protiv Francuske u polufinalu SP 2026. Foto: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia

Emerik Laport postao je prvi fudbaler u istoriji koji je pobedio svoju rodnu zemlju u polufinalu Svetskog prvenstva. Rođen je na jugozapadu Francuske, u gradu Aženu 27. maja 1994. godine. U mlađim kategorijama upisao je više od 50 utakmica za Francusku, ali nikada nije dobio priliku da obuče dres A tima. Godinama unazad stub je odbrane i šampion Evrope sa Španijom.

Emerik Laport rođen je u baskijskoj porodici u francuskom delu ove provincije. Priča o tome kako je odlučio da promeni fudbalsko državljanstvo predstavlja jedan od najintrigantnijih i najkontroverznijih prelaza u modernom evropskom fudbalu. A, kako je Laport uopšte odlučio da "promeni tabor"?

Ogrešio se o Laporta - Didije Dešan Foto: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Za sve je kriv Didije Dešan, selektor Francuza! Emerik Laport bio je izuzetno cenjen u francuskom fudbalskom sistemu u omladinskim kategorijama. Upisao je 51 utakmicu za selekcije Francuske od U17 do U21, čak bio i kapiten mlade reprezentacije.

Selektor A reprezentacije Francuske, Didije Dešan pozivao je Emerika Laporta tri puta u nacionalni tim tokom 2016. i 2017. godine, za mečeve protiv Bugarske, Holandije i Španije. Međutim, Laport je sve te mečeve presedeo na klupi.

1/7 Vidi galeriju Emerik Laport Foto: Joeran Steinsiek / imago sportfotodienst / Profimedia, Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia

Kasnije, Emerik Laport je priznao da njegov odnos sa Didijeom Dešanom nije bio dobar i da je godinama trpeo ignorisanje. Selektor je prednost davao igračima kao što su Varan, Umtiti, Kimpembe, a kasnije i mlađim defanzivcima. Laport je javno govorio da je slao poruke selektoru na koje nikada nije dobio odgovor, dok je Dešan kasnije te tvrdnje nazvao lažima, navodeći da je u pitanju bila isključivo sportska konkurencija.

Bilo je očigledno da Laport, uprkos tome što je bio jedan od najboljih štopera Premijer lige u dresu Mančester sitija, neće dobiti pravu šansu u Francuskoj. Tada je na scenu stupio Fudbalski savez Španije. Iako je rođen u Francuskoj, Laport je sa 15 godina prešao u akademiju španskog Atletik Bilbaa. Pošto Bilbao ima striktno pravilo da za njih mogu igrati samo igrači sa baskijskim korenima, Laportu je to omogućeno jer su mu pradeda i prabaka bili iz baskijske regije. U Bilbau je proveo osam godina, naučio jezik i stekao duboku vezu sa Španijom.

Emerik Laport u polufinalu SP 2026, na meču između Španije i Francuske Foto: Soma Suzuki / AFP / Profimedia

Pred odloženi Euro 2020, koji je igran u leto 2021. godine, tadašnji selektor Španije Luis Enrike očajnički je tražio vrhunskog levonogog štopera nakon povlačenja Serhija Ramosa i Đerara Pikea. Španska vlada je, na inicijativu Fudbalskog saveza, po hitnom postupku odobrila Laportu špansko državljanstvo na osnovu dugogodišnjeg boravka i porekla. Pošto Laport nikada nije odigrao ni minut za seniorski tim Francuske u takmičarskim mečevima, FIFA je u maju 2021. godine zvanično odobrila promenu fudbalskog državljanstva.

Odluka Emerika Laporta izazvala je ogroman bes u francuskoj javnosti. Legendarni fudbaleri, poput Emanuela Petita i Žeroma Rotena, javno su ga optužili za oportunizam i izdaju:

- Ako se osećaš kao Francuz, igraš za Francusku. Ako se osećaš kao Španac, igraš za Španiju. Nemoj biti oportunista samo zato što te Dešan ne zove – bio je oštar Roten.

Emerik Laport sa suzama u očima dočekao je pobedu Španije protiv Francuske u polufinalu SP 2026. Foto: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia

Emerik Laport je na ove prozivke odgovorio hladnokrvno, ističući da je doneo odluku u dogovoru sa porodicom i da se u Španiji uvek osećao poštovano i voljeno, za razliku od tretmana koji je imao u Francuskoj. Vreme je pokazalo da je doneo najbolju moguću odluku za svoju karijeru.

Emerik Laport postao je nezamenljiv u odbrani Španije na Euru 2020 i Mundijalu 2022. Sa Španijom je osvojio Ligu nacija 2023. i Evropsko prvenstvo 2024. godine, gde je bio jedan od najboljih defanzivaca turnira. Za Španiju je dosad upisao 52 utakmice i postao istinski lider tima, dokazavši svima u Francuskoj kakvog su se igrača prelako odrekli.