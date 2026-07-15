Slušaj vest

Aktuelni šampioni sveta, fudbaleri Argentine, biće u prilici da brane trofej.

Argentina je savladala Englesku sa 2:1 posle epskog preokreta, pa će u nedelju protiv Španije pokušati da se domogne četvrte titule.

1/20 Vidi galeriju Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbalski analizičar Rade Bogdanović izdvojio je jednu osobu kao krivca za brodolom Engleske u drugom poluvremenu.

"Zgazili su ih. Tuhel im dao prostor, a kad ovima daš prostor, sebe si sahranio... Mesi u svojoj 40. godini, centrira i to desnom nogom... Velika sam pričalica, ali sam ostao bez teksta gledajući ovu utakmicu. Ovi Englezi su prokleti, imaju sve, ali nemaju selektora. Usporio ih je, pokazao kako ne treba da se postupa. Ubio je Engleze. Tuhel im je sve dao. Mesi je našao prostor. Ti sediš na klupi i ispred tebe ti dolazi najveći fudbalski čarobnjak. Ti ga ne vidiš da je našao prostor ispred tvojih očiju. Ceo život se izvlači desno i pravi dar-mar, a ti sediš i ne vidiš. Kako je moguće da na ovom nivou čovek bude toliko slep".

Potom je dodao:

"Argentina ima klasu. Imaju Mesija koji je sve moguće zakone koje postoje srušio. Veliki je! Vi kad njemu date taj prostor, a ima klasu pored sebe... zasluženo su pobedili. Ali, dosta im je dato i od strane Engleza. Pogotovo što su jako dobro igrali u prvom poluvremenu. Mogu da shvatim da vodiš 1:0 i hoćeš da napraviš kontru, ali to ne radiš sa Kejnom. Belingem nije brz igrač, uveo si defanzivce...", počeo je Bogdanović.

Bogdanović je potom bio direktan.

"Tuhel je poklonio pobedu. Argentina je bila bolja, ali uz pomoć Tuhela. Englezi su malo i prokleti u tom segmentu selektora. Nemoguće je da ovo uradi. Biće dobro finale. Više sam voleo da bude evropsko finale."