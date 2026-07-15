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Svetsko prvenstvo, 23. po redu, koje se održava u Severnoj Americi, približava se samom kraju.

Prvog finalistu već znamo, posle jučerašnje utakmice između Španije i Francuske, a drugog ćemo dobiti večeras posle duela Engleske i Argentine.

1/15 Vidi galeriju Francuska - Španija, polufinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia, Nafis Sirazetdinov / Sputnik / Profimedia

Finale je na programu u nedelju od 21 čas po srpskom vremenu, a kako se približava ta utakmica, tako cene ulaznica rastu neverovatnom brzinom.

Prema trenutno dostupnim cenama na sajtu za preprodaju ulaznica, najjeftinija mesta na tribinama koštaju 4.451 evra!

Važno je naglasiti da je reč o traženim cenama na platformama za preprodaju, a ne nužno o iznosima za koje su ulaznice zaista kupljene.

FIFA ima zvaničnu platformu za preprodaju na kojoj vlasnici ulaznica sami određuju cenu. Kako gornja granica praktično ne postoji, pojavljuju se i oglasi sa neverovatnim iznosima.

Cena najskuplje ulaznice dostigla je čak 188.803 evra! Jedna karta košta otprilike kao dva stana od 30 kvadrata u Beogradu.

Tim povodom se obratio i Rafael Luzan, predsednik Fudbalskog saveza Španije, koji je izrazio nezadovoljstvo cenama ulaznica.

"Najjeftinija karta za finale košta više od 4.000 dolara. Ove cene su kao avionske karte, dinamične su, variraju gore-dole. Jednostavno je užasno. Nedostupno je normalnim navijačima", ocenio je Luzan, a prenosi Marka.