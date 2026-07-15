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Prava noćna mora zadesila je argentinsku sportsku novinarku i poznatu influenserku Melinu Morijatis, koja je preživela pokušaj seksualnog napada u Atlanti, gde je otputovala kako bi izveštavala sa polufinalnog meča Svetskog prvenstva između Argentine i Engleske.

Boravak u hotelu "Comfort Inn" pretvorio se u horor u rano jutro, a Morijatis, koja na Instagramu ima armiju od preko 680.000 pratilaca, podelila je sa javnošću uznemirujuće detalje incidenta.

Melina Morijatis Foto: Screenshot / Instagram

Drama je počela po njenom povratku sa aerodroma. Dok je obavljala formalnosti na recepciji, uočila je sumnjivog muškarca koji je počeo da je prati u stopu. Napadač je krenuo za njom i ušao u lift, ali je novinarka odreagovala u deliću sekunde, uspela je da iskoči iz kabine neposredno pre nego što su se vrata zatvorila i pobegne nazad do hotelskog osoblja kako bi potražila spas.

– Sinoć sam preživela pokušaj zlostavljanja ovde u Atlanti, ili možda nešto mnogo gore. Neki Argentinci su mi spasili život – izjavila je vidno potresena Melina u videu na društvenim mrežama.

U tom kritičnom momentu, u spas su joj skočila četvorica argentinskih navijača – Gonsalo Perez, Huan Ignasio Turkato, Nikolas Tomasini i Fran Idalgo. Ovi momci iz San Huana, koji su doputovali u Ameriku kako bi bodrili svoju reprezentaciju, odmah su napravili živi štit oko preplašene novinarke.

Oni su više od pola sata držali agresivnog napadača pod kontrolom i sprečavali ga da uopšte zakorači ka njoj, sve dok na adresu hotela nije stigla policijska patrola.

– Bio je potpuno rastrojen, verovatno pod teškim dejstvom droge. Pričao je sam sa sobom. Niste svesni koliko takva osoba može biti opasna – rekao je Turkato za medije.

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