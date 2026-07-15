HOROR SCENE U HOTELU PRED MEČ ARGENTINA - ENGLESKA! Atraktivna novinarka na meti napada - manijak ušao sa njom u lift, a onda... Ovo su DETALJI DRAME!
Prava noćna mora zadesila je argentinsku sportsku novinarku i poznatu influenserku Melinu Morijatis, koja je preživela pokušaj seksualnog napada u Atlanti, gde je otputovala kako bi izveštavala sa polufinalnog meča Svetskog prvenstva između Argentine i Engleske.
Boravak u hotelu "Comfort Inn" pretvorio se u horor u rano jutro, a Morijatis, koja na Instagramu ima armiju od preko 680.000 pratilaca, podelila je sa javnošću uznemirujuće detalje incidenta.
Drama je počela po njenom povratku sa aerodroma. Dok je obavljala formalnosti na recepciji, uočila je sumnjivog muškarca koji je počeo da je prati u stopu. Napadač je krenuo za njom i ušao u lift, ali je novinarka odreagovala u deliću sekunde, uspela je da iskoči iz kabine neposredno pre nego što su se vrata zatvorila i pobegne nazad do hotelskog osoblja kako bi potražila spas.
– Sinoć sam preživela pokušaj zlostavljanja ovde u Atlanti, ili možda nešto mnogo gore. Neki Argentinci su mi spasili život – izjavila je vidno potresena Melina u videu na društvenim mrežama.
U tom kritičnom momentu, u spas su joj skočila četvorica argentinskih navijača – Gonsalo Perez, Huan Ignasio Turkato, Nikolas Tomasini i Fran Idalgo. Ovi momci iz San Huana, koji su doputovali u Ameriku kako bi bodrili svoju reprezentaciju, odmah su napravili živi štit oko preplašene novinarke.
Oni su više od pola sata držali agresivnog napadača pod kontrolom i sprečavali ga da uopšte zakorači ka njoj, sve dok na adresu hotela nije stigla policijska patrola.
– Bio je potpuno rastrojen, verovatno pod teškim dejstvom droge. Pričao je sam sa sobom. Niste svesni koliko takva osoba može biti opasna – rekao je Turkato za medije.