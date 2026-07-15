"Gaučosi" će se za trofej svetskog prvaka boriti protiv Španije.
FIFA WC 2026
ARGENTINA U 7 MINUTA OKRENULA ENGLESKU ZA FINALE MUNDIJALA: Pogledajte golove kojim su Mesi i društvo zakazali spektakl sa Španijom
Slušaj vest
Fudbaleri Argentine plasirali su se u finale Mundijala pošto su u polufinalu slavili nad Engelskom sa 2:1 (0:0) posle neverovatnog preokreta.
Engleska je povela golom koji je Entoni Gordon postigao u 55. minutu, a izjednačio je Enco Fernandes u 85. minutu. Pobedonosni gol postigao je Lautaro Martines u drugom minutu nadoknade vremena.
Pogledajte sve golove:
Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
2 · Reaguj
Komentariši