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Fudbaleri Argentine plasirali su se u finale Mundijala pošto su u polufinalu slavili nad Engelskom sa 2:1 (0:0) posle neverovatnog preokreta.

Engleska je povela golom koji je Entoni Gordon postigao u 55. minutu, a izjednačio je Enco Fernandes u 85. minutu. Pobedonosni gol postigao je Lautaro Martines u drugom minutu nadoknade vremena.

Pogledajte sve golove:

Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

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