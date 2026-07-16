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Melisa Morijatis, poznata argentinska novinarka, objavila je na svojoj Instagram stranici da je preživela pakao pošto je doživela seksualni napad u hotelu.

Morijatis se nalazi u Atlanti, gde je u sredu uveče po srpskom vremenu igramo polufinale Mundijala između Argentine i Engleske.

1/4 Vidi galeriju Melisa Morijatis, argentinska novinarka Foto: Instagram

Argentina je savladala Englesku posle preokreta sa 2:1 i izborila finale protiv Španije.

Morijatis, sportska novinarka i influenserka ima blizu 700.000 pratilaca na Instagramu.

Iznela je detalje da se incident dogodio u ranim jutarnjim satima u ponedeljak. Stigla je sa aerodrom i ušla u hotelski lobi da se prijavi, a onda je primetila da je prati jedan muškarac.

Novinarka je rekla da je muškarac ušao u lift sa njom, što ju je navelo da brzo reaguje i pobegne pre nego što su se vrata zatvorila. Zatim se vratila na recepciju da zatraži pomoć.

"Pretrpela sam pokušaj zlostavljanja ovde u Atlanti, ili možda nešto mnogo gore, a neki Argentinci su mi spasili život".

Argentinski mediji su došli do saznanja da su četvorica argentinskih navijača priskočila u pomoć i bili uz nju dok nije stigla policija. Takođe su pomogli da se zadrži osumnjičeni do dolaska policije.

Morijatis je u znak zahvalnosti pokrenula kampanju da se četvorici argentinskih navijača pomogne da dobiju karte za utakmicu protiv Engleske. Procena je da nekoliko desetina hiljada Argentinaca u Atlanti nije imalo ulaznice za taj meč.