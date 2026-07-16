ŠOK I UŽAS NA MUNDIJALU: Manijak pokušao da siluje poznatu novinarku! Pratio je do lifta, spasili je navijači
Melisa Morijatis, poznata argentinska novinarka, objavila je na svojoj Instagram stranici da je preživela pakao pošto je doživela seksualni napad u hotelu.
Morijatis se nalazi u Atlanti, gde je u sredu uveče po srpskom vremenu igramo polufinale Mundijala između Argentine i Engleske.
Argentina je savladala Englesku posle preokreta sa 2:1 i izborila finale protiv Španije.
Morijatis, sportska novinarka i influenserka ima blizu 700.000 pratilaca na Instagramu.
Iznela je detalje da se incident dogodio u ranim jutarnjim satima u ponedeljak. Stigla je sa aerodrom i ušla u hotelski lobi da se prijavi, a onda je primetila da je prati jedan muškarac.
Novinarka je rekla da je muškarac ušao u lift sa njom, što ju je navelo da brzo reaguje i pobegne pre nego što su se vrata zatvorila. Zatim se vratila na recepciju da zatraži pomoć.
"Pretrpela sam pokušaj zlostavljanja ovde u Atlanti, ili možda nešto mnogo gore, a neki Argentinci su mi spasili život".
Argentinski mediji su došli do saznanja da su četvorica argentinskih navijača priskočila u pomoć i bili uz nju dok nije stigla policija. Takođe su pomogli da se zadrži osumnjičeni do dolaska policije.
Morijatis je u znak zahvalnosti pokrenula kampanju da se četvorici argentinskih navijača pomogne da dobiju karte za utakmicu protiv Engleske. Procena je da nekoliko desetina hiljada Argentinaca u Atlanti nije imalo ulaznice za taj meč.