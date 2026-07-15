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Francuska je u polufinalu na stadionu u Dalasu ostala bez plasmana u finale, a Dešan je ranije najavio da će mu aktuelni Mundijal biti poslednji na klupi nacionalnog tima.

"Ništa se nije promenilo kada je reč o tome šta Didije predstavlja za sve nas u Francuskoj. Kao selektor i kao igrač ispisao je neverovatnu istoriju. Ostala nam je još jedna utakmica i potrudićemo se da je odigramo najbolje što možemo zbog njega, jer to zaslužuje, ali i zbog navijača koji zaslužuju da završimo prvenstvo pobedom i trećim mestom", rekao je Mbape.

Dešan je sa Francuskom osvojio titulu svetskog prvaka kao igrač 1998. godine, a kao selektor 2018. u Rusiji. Na Mundijalu u Kataru 2022. predvodio je "trikolore" do finala, u kojem su posle penala poraženi od Argentine.

"Imao sam sreću da kao igrač doživim mnogo lepih trenutaka. Danas nije jedan od njih. Moramo da prihvatimo ovaj poraz, ali ne smemo da zaboravimo sve što smo zajedno ostvarili. Ipak, danas nisam srećan", izjavio je Dešan.

Francuska će u subotu u Majamiju igrati utakmicu za treće mesto protiv poraženog iz drugog polufinala između Argentine i Engleske.

Španija je protiv Francuske sačuvala mrežu šesti put na sedam utakmica na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu. Mbape je najbolju priliku imao u 67. minutu, kada je posle odbitka od Marka Kukurelje lopta završila tik pored gola, dok je u finišu meča dobio žuti karton posle duela sa golmanom Unaijem Simonom.

"Danas nam je nedostajalo gotovo sve. Vratićemo se za četiri godine i nećemo ponoviti iste greške", rekao je francuski reprezentativac Rajan Šerki.

1/15 Vidi galeriju Francuska - Španija, polufinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia, Nafis Sirazetdinov / Sputnik / Profimedia

(Beta)