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Desni bek Španije Pedro Poro krunisao je u 58. minutu sjajnu akciju svoje ekipe i duplirao vođstvo u polufinalu protiv Francuske.

Bio je to pogodak koji je razrešio sve dileme, ako ih je uopšte i bilo, ko će se plasirati u finale Svetskog prvenstva.

1/5 Vidi galeriju Pedro Poro, reprezentativac Španije Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Michael Dorn / Zuma Press / Profimedia, Pedersen/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Odrastao u siromaštvu

Danas standardni reprezentativac Španije, prošao je kroz pakao u životu. Odrastao je u skromnim uslovima, pa je od malena maštao da postane fudbaler i zaradi novac. Zbog toga je vrlo mlad napustio rodni Don Benito kako bi se razvijao u omladinskim pogonima Rajo Valjekana i Đirone.

Njegovi roditelji su činili sve da mu olakšaju početke karijere. Međutim, majka radnica u supermarketu i otac električar, nisu bili toliko imućni. Pride, male plate su iziskivale veće radno vreme, pa je mali Pedro najčešće bio na brizi babi i dedi.

"Kod kuće smo prolazili kroz veoma teške finansijske trenutke", govorio je Poro u svojim intervjuima.

Deda Antonio najzaslužniji za karijeru

Posebno mesto u Pedrovom životu zauzima deda Antonio, koga je od milošte zvao Maromo.

Upravo je Antonio godinama vozio unuka na treninge i utakmice širom Španije, verujući da će jednog dana ostvariti ono o čemu je sanjao.

"Vozio sam ga po celoj Ekstremaduri, pa čak i do Madrida. Zbog njega bih otišao bilo gde, pa čak i u pakao", rekao je Antonio za španske medije.

Kako bi uštedeo novac, deda je često noći provodio spavajući u automobilu jer porodica nije mogla da priušti smeštaj tokom putovanja.

"Nije bilo novca ni za gorivo ni za hotel, ali nijednog trenutka nisam sumnjao u njega. Znao sam da će postati veliki fudbaler", prisetio se Antonio.

Od siromašnog dečaka, Poro je postao jedan od najboljih desnih bekova na planeti. Trenutno je član Totenhema, u koji je stigao 2023. godine. Prethodno je igrao za Đironu, Mančester siti, Valjadolid i Sporting.