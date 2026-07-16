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Georgina Rodrigez još jednom je oduševila svoje pratioce na društvenim mrežama objavivši fotografiju sa svojim partnerom Kristijanom Ronaldom.

Atraktivna brineta uživa u letnjem odmoru sa portugalskom fudbalskom zvezdom, a novom objavom i porukom ponovo je privukla veliku pažnju. Na fotografiji Georgina grli Ronalda, dok je u prvom planu njihovo izazovno letnje izdanje koje je izazvalo brojne reakcije među fanovima.

Objava je za kratko vreme prikupila čak 3,6 miliona lajkova, a Georginu na društvenoj mreži prati više od 75,5 miliona ljudi, što je još jednom potvrdilo njenu ogromnu popularnost.

Georgina i Kristijano važe za jedan od najpoznatijih parova u svetu sporta i šoubiznisa. Njihova ljubavna priča traje od 2016. godine, kada su se upoznali u jednoj Guči prodavnici u Madridu, gde je Georgina tada radila kao prodavačica.

1/4 Vidi galeriju Georgina Rodrigez na plaži u Majamiju Foto: MiamiPIXX/Vaem / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Posle skoro decenije zajedničkog života, odgajanja petoro dece, Ronaldo ju je zaprosio u leto 2025. godine, a njih dvoje često na društvenim mrežama dele trenutke iz porodičnog života i luksuznih putovanja.

Fanovi već mesecima nagađaju kada će stati na ludi kamen, nakon što su se verili prošle godine.

Kurir sport / Espreso