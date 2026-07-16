GEORGINA NE ISPUŠTA RONALDA IZ ZAGRLJAJA! Njen DEKOLTE je u prvom planu - pogledajte kako ga je utešila posle ELIMINACIJE sa Mundijala! FOTO
Georgina Rodrigez još jednom je oduševila svoje pratioce na društvenim mrežama objavivši fotografiju sa svojim partnerom Kristijanom Ronaldom.
Atraktivna brineta uživa u letnjem odmoru sa portugalskom fudbalskom zvezdom, a novom objavom i porukom ponovo je privukla veliku pažnju. Na fotografiji Georgina grli Ronalda, dok je u prvom planu njihovo izazovno letnje izdanje koje je izazvalo brojne reakcije među fanovima.
Objava je za kratko vreme prikupila čak 3,6 miliona lajkova, a Georginu na društvenoj mreži prati više od 75,5 miliona ljudi, što je još jednom potvrdilo njenu ogromnu popularnost.
Georgina i Kristijano važe za jedan od najpoznatijih parova u svetu sporta i šoubiznisa. Njihova ljubavna priča traje od 2016. godine, kada su se upoznali u jednoj Guči prodavnici u Madridu, gde je Georgina tada radila kao prodavačica.
Posle skoro decenije zajedničkog života, odgajanja petoro dece, Ronaldo ju je zaprosio u leto 2025. godine, a njih dvoje često na društvenim mrežama dele trenutke iz porodičnog života i luksuznih putovanja.
Fanovi već mesecima nagađaju kada će stati na ludi kamen, nakon što su se verili prošle godine.
Kurir sport / Espreso