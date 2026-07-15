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Veliko finale u Nju Džersiju u nedelju garantuje neviđen spektakl, ali organizatorima bi račune mogla da pomrsi jedna prilično nezgodna okolnost, vreme.

Reč je o potencijalnim vremenskim nepogodama koje prete ovom događaju.

Bitka za svetski tron zakazana je za nedelju od 21 čas po srednjoevropskom vremenu na stadionu „Metlajf“. Prve prognoze za taj dan su za sada optimistične i najavljuju toplo vreme sa visokim procentom vlažnosti vazduha, što je inače i obeležilo čitav ovaj turnir.

1/6 Vidi galeriju Međusobna tuča navijača Argentine na Mundijalu Foto: Printscreen / Instagram / nsports

Ipak, meteorolozi za subotu najavljuju ozbiljno nevreme, pa bi eventualno pomeranje tog talasa na nedelju moglo da stvori ogromne organizacione probleme.

FIFA pravilnik je u ovakvim situacijama izuzetno rigorozan, meč se automatski prekida na pola sata ukoliko grom udari u krugu od 13 kilometara od stadiona. Da stvar bude gora po satnicu i TV prenos, nakon svakog narednog udara groma to vreme od 30 minuta počinje da se odbrojava ispočetka.