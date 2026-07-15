FIFA WC 2026
OVAKO JE ENGLESKA POVELA: Veliki kiks Moline, Gordon je heroj Gordog albiona
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Fudbaleri Engleske poveli su protiv Argentine u 55. minutu.
Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Hari Kejn je uputio loptu napred, jedan od igrača Argentine akrobatski je zaustavio, ali je ona došla do Belingema koji je uposlio Rodžersa na desnom krilu.
Morgan Rodžers je centrirao na drugu stativu. Molina nije očekivao da će se iza leđa ubaciti Entoni Gordon, a onda je usledila egzekucija.
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