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Fudbaleri Argentine i Engleske trenutno igraju polufinale Svetskog prvenstva, a u finišu utakmice je viđeno mnogo uzbuđenja.

Englezi su poveli protiv Argentine u 55. minutu. 

Hari Kejn je uputio loptu napred, jedan od igrača Argentine akrobatski je zaustavio, ali je ona došla do Belingema koji je uposlio Rodžersa na desnom krilu. 

Morgan Rodžers je centrirao na drugu stativu. Molina nije očekivao da će se iza leđa ubaciti Entoni Gordon, a onda je usledila egzekucija.

Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

A onda, u 84. minutu Argentinci su stigli do izjednačenja. 

Mesi je izveo korner, odigrao je dupli pas, a onda je uposlio Enca Fernandeza koji je opalio sa oko 22-23 metra i pogodio nebranjeni deo mreže sjajnog Pikforda.

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Lionel Mesi plače Izvor: Arena 1 Premium